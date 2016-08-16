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۲۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۹:۳۲

مسئول انجمن شعر بسیج هنرمندان استان خبر داد:

برگزاری کارگاه های تخصصی شعر در آذربایجان شرقی

برگزاری کارگاه های تخصصی شعر در آذربایجان شرقی

تبریز - مسئول انجمن شعر بسیج هنرمندان استان از برگزاری کارگاه های تخصصی شعر در آذربایجان شرقی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بسیج هنرمندان، علی شهودی عصر سه شنبه در گفتگو با خبر نگاران اظهار داشت: بمنظور فعال سازی و تقویت جریان شعری انقلاب اسلامی در راستای تاکیدات فرماندهی معظم کل قوا و راهبردمقابله با جنگ نرم، کارگاه های تخصصی شعر سازمان بسیج هنرمندان استان در سه فصل و با موضوعات متفاوت بر گزار می شود.

وی ادامه داد: موضوعاتی که برای  کارگاه تخصصی  شعر در فصل  تابستان در نظر گرفته شده است عباتنداز ادبیات دفاع مقدس، شهریار و انقلاب اسلامی، جایگاه شهدای مدافع حرم، مبارزه با تکفیری ها و سلفی ها، توجه به فرهنگ اسلامی و جلوگیری از ولنگاری فرهنگی، رسالت بسیج در جنگ نرم و  لزوم پاسداری از فرهنگ انقلاب اسلامی  که شاعران می توانند تا ۲۰ شهریور سال جاری نسبت به ارسال آثار خود به دبیر خانه کارگاه  واقع در تبریز – جنب بیمارستان ۲۹ بهمن – مجتمع فرهنگی هنری ۲۹ بهمن سازمان بسیج هنرمندان استان  اقدام  کنند.

مسئول انجمن شعر بسیج هنرمندان استان تاکید کرد: آثار رسیده توسط اساتید فن بررسی واشعار برگزیده در کارگاهی با حضورصاحبان آثار در روزهای پایانی ماه شهریور که زمان دقیق آن متعاقبا اعلام می شود، ارائه خواهد شد .

شهودی گفت: کارگاه های بعدی نیز در فصل های پاییر و زمستان و با موضوعات مشخص  برگزار خواهد شد که در فراخوان کارگاه ها  به آنها اشاره می شود.

کد مطلب 3743532

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