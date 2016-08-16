«مهر» به عنوان خبرگزاری برتر حوزه آموزشی مازندران تقدیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه آموزش‌وپرورش مازندران عصر سه شنبه با تقدیر ویژه از خبرگزاری مهر به عنوان خبرگزاری راست گفتار و برتر استان مازندران پایان یافت.

در این مراسم لوح تقدیر و هدیه ویژه آموزش‌وپرورش به علیرضا نوری کجوریان سرپرست خبرگزاری مهر در مازندران اهداء و از تلاش‌های این رسانه در پوشش و انعکاس اخبار آموزشی تقدیر شد.

در متن لوح تقدیر که به امضای سید علی قاسمی مدیرکل آموزش‌وپرورش مازندران رسیده، آمده است: از اینکه درراه حقیقت و رسالت خطیر و سترگ آگاهی بخشی به مردم از طریق اطلاعات دقیق و وثیق به تصور عینی از واقعیت تلاش نموده و درراه دستیابی به اطلاعات حقیقی و موثق همسو با وجدان اخلاقی و شرافت حرفه‌ای با رعایت احترام به‌حق فردی، حفظ حریم و اسرار خصوصی و شئون انسانی که مطابق با قوانین ملی و بین‌المللی مربوط به حفظ حقوق با معیارهای اخلاقی است، اهتمام ورزیده‌اید، تشکر می‌کنم و به‌پاس صداقت و امانت در کمال شرافت و فضیلت این لوح سپاس تقدیم حضورتان می‌شود.