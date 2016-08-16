معرفی۷۰طرح درروستاهای رفسنجان به دفترامور روستایی استانداری کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری عصر سه شنبه در جلسه دهیاری‌های پایلوت اقتصادی مقاومتی در فرمانداری با گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی اظهار داشت: در سالی که به نام اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نامگذاری شده حرکتهای خوبی در حوزه اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی در شهرستان در حال انجام است.

وی افزود: رفسنجان در حال حاضر ۳۱۵ هزار نفر جمعیت دارد و ۶۰ هزار نفر اتباع کشور افغانستان به ‌صورت مجاز و غیرمجاز در این شهرستان سکونت دارند. چهار بخش مرکزی، کشکوییه، فردوس و نوق و ۱۵۰ روستا دارای شورای اسلامی در شهرستان رفسنجان وجود دارد.

وی بیان داشت: مردم این شهرستان اهل مشارکت بوده اند و اقدامات خوبی در حوزه مشارکتهای مردمی داشته اند که یکی از ویژگی های مردم این خطه است. مردم به معنای واقعی به دولت در اقتصاد کمک کرده اند که اقتصاد مقاومتی نیز اقتصاد مردمی است.

فرماندار رفسنجان با بیان اینکه اقتصاد اینجا به کشاورزی و تولید محصول پسته است، یادآور شد: ۸۰ هزار هکتار باغ پسته داریم در حالی که باید حداقل دو تن در هکتار محصول داشته باشیم با توجه به خشکسالی ها میانگین تولید ۴۰۰ تا ۴۰ کیلو در هکتار بیشتر نیست. کشاورزان نمونه ای را داشته ایم که ۱۲ تن در هکتار در سالهای گذشته برداشت کرده اند.

ملانوری تأکید کرد: راه خروج از تک ‌محصولی و نجات اقتصاد شهرستان توجه به حوزه صنعت است که در دو سال اخیر به طور جدی در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: در حالی که رفسنجان دومین معدن روباز مس جهان و صنایع دیگر فعال را دارد اما در کنار تعداد بیکاران شهرستان که ۱۳ هزار نفر هستند پاسخگو نیست.

فرماندار رفسنجان ادامه داد: با تشکیل ستاد مثلث توسعه اقتصادی در رفسنجان که از شهرستان‌های پیشتاز استان کرمان است در دو سال اخیر چهار هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تفاهمنامه سرمایه‌گذاری امضا کردیم که هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن اجرایی شده و توانستیم اعتماد و انگیزه در سرمایه‌گذار ایجاد کنیم. این در حالی است که در ۱۰ سال گذشته کل سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهرستان ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.

ملانوری با اشاره به ارائه ۷۰ طرح تولیدی در روستاها به دفتر امور روستایی استانداری کرمان، یادآور شد: طرح تولید موتورسیکلت‌های برقی، بزرگترین مرکز پرورش آرتمیا خاورمیانه در جوادیه فلاح بخش نوق و طرح کمپوست در شریف آباد کشکوئیه از جمله این طرحها هستند.

وی تصریح کرد: بزرگترین خانه خشتی جهان در روستای قاسم آباد رفسنجان نیز با ۱۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال مرمت است و به مرکزی اقامتی پذیرایی با استانداردهای هتل چهارستاره تبدیل و ‌بیش از ۱۰۰ نفر مشغول به‌ کار می‌شوند.

ملانوری با اشاره به وجود باشگاههای سوارکاری متعدد در روستای قاسم آباد رفسنجان گفت: وجود بیش از سه هزار راس اسب در رفسنجان این شهرستان را به قطب تولید اسب تبدیل کرده است.

وی افزود: خانه باغ میزانی در روستای حمیدآباد را نیز مجوز گرفتیم که باغ موزه ملی پسته کشور در آن احداث شود. طرح گردشگری روستای ادورج نیز طرح نمونه گردشگری است که به کمک بنیاد مسکن اجرا شده و مانند آن در جاهای دیگر شهرستان در حال انجام است.

فرماندار رفسنجان مهاجرت روستا به شهر در رفسنجان را بالا اعلام کرد و گفت: به عنوان مثال مدارس در دهستان راویز از ۱۴ مدرسه به یک کلاس تقلیل یافته است.

وی اضافه کرد: اگر قرار است مهاجرت ها و حاشیه نشینی در روستاها را نداشته باشیم دهیاری ها باید فعال شوند و این حرکت‌هایی که در روستاهای ما شکل گرفته و به‌ طور جدی حمایت شود.