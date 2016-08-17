به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی منوچهری صبح چهارشنبه در نشست با نمایندگان تشکل‌های بخش کشاورزی اظهار داشت: صادرات ۳۱۸ هزار تن انواع محصولات کشاورزی به خارج از مرزها، اولین استان پیشرو در اجرای طرح کاداستر و کسب رتبه پنج کشوری در اجرای آبیاری نوین، عمده ترین فعالیت هایی است که در این حوزه رقم خورده است.

وی افزود: در سال ۹۴ رکورد تولید گندم در استان شکسته شد و کشاورزان توانستند با تلاش فراوان به تولید بیش از ۱۴ هزار تن گندم به‌صورت بذری اقدام کنند.

منوچهری افزود: در همین راستا ۲۶ هزار تن خرما صادر و بیش از هزار و ۱۱۸ میلیون دلار ارزش محصولات ما بوده است یعنی به طور میانگین هر کیلو سه دلار ارزش محصول را می‌توان تخمین زد.

وی به تجهیز مزارع و باغات به سامانه های نوین آبیاری خصوصا آبیاری میکرو اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی در سال ۹۴ این بود که بیش از هزار هکتار از اراضی کشاورزی به سیستم های نوین آبیاری مجهز شدند.

وی افزود: در همین رابطه یک پایلوت در سطح ۱۷۰ هکتار اصلاح شیوه آبیاری نخیلات در منطقه آبپخش که هفت نوع گیاه داروئی بین نخیلات در قطعات کوچک کشت می‌شود در حال اجرا است.

منوچهری در خصوص چالش‌های اساسی بخش کشاورزی عنوان کرد: کمبود آب و لزوم افزایش بهره وری، توسعه گلخانه‌ها از اولویت های مهمی است که بدون محدودیت سطح، تسهیلات بانکی با بهره مناسب در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

وی در خصوص توسعه بخش امور دام نیز به تولید عسل و پرورش شتر و گوشت مرغ با هدف بالا بردن ظرفیت پذیری برای صادرات اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه نمایندگان تشکل‌های بخش کشاورزی به نیاز کشاورزان به یافته‌های نوین کشاورزی، ضرورت بهره برداری از سد دالکی، برقدار کردن سایت های پرورش میگو و..... اشاره کردند.