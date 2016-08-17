به گزارش خبرنگارمهر، همایش تجلیل از آزادگان استان قم شامگاه سه‌شنبه با حضور جمعی از آزادگان، جانبازان و خانواده‌های آنان و نیز برخی از مسئولان استان در مجتمع امام خمینی(ره) قم برگزار شد.

سید مهدی صادقی، استاندار قم در این مراسم طی سخنانی ۲۶ مردادماه، سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی را به همه آنان به ویژه آزادگان استان قم تبریک گفت.

وی افزود: دورانی که آزادگان عزیز سال‌های سخت اسارت را در اردوگاه‌ها و زندان رژیم بعثی عراق تحمل کردند را کسانی که در آنجا نبودند نمی‌توانند درک کنند.

استاندار قم گفت: اجر و پاداش آزادگان و استقامت آنها و نیز صبر و فداکاری خانواده‌های آنان در نزد خداوند متعال محفوظ است.

وی تصریح کرد: همه ما وظیفه داریم تا رسالتی که همه شهدا، جانبازان و آزادگان سرافراز بر عهده ما گذاشتند را با صداقت انجام دهیم و آنچه در طبق اخلاص داریم را با همه توان انجام دهیم.

لازم به ذکر است که خاطره‌گویی آزادگان از دوران اسارت و نیز سخنرانی حسن قشقاوی معاون کنسولی وزارت امور خارجه از برخی برنامه‌های این همایش بود.