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۲۷ مرداد ۱۳۹۵، ۲:۵۶

گزارش خبرنگار مهر از برزیل؛

حضور ورزشکاران ایران برای تشویق بهداد سلیمی/ محمد بنا هم آمد

حضور ورزشکاران ایران برای تشویق بهداد سلیمی/ محمد بنا هم آمد

رقابت های وزنه برداری دسته فوق سنگین درحالی آغاز شد که حضور پرتعداد تماشاگران و ورزشکاران کاروان ایران بسیار چشمگیر است.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریودوژانیرو،  رقابت ۱۱ وزنه بردار دسته فوق سنگین المپیک ریو از ساعت ۲:۳۰ دقیقه بامداد امروز چهارشنبه به وقت ایران در سالن ریوسنترو آغاز شد.

نسبت به رقابت های وزنه برداری در دیگر اوزان که طی شب های گذشته برگزار شد امشب تماشاگران بیشتری در سالن مسابقات جمع شده اند که در این بین تعداد زیادی از آنها ایرانی هستند.

علاوه بر تماشاگران بسیاری از ورزشکاران ایران شامل کشتی گیران و اعضای تیم ملی دوومیدانی و سایر وزنه برداران در سالن حضور یافته اند تا بهداد سلیمی را تشویق کنند. محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی نیز از جمله حاضران در سالن است که مورد تشویق تماشاگران نیز قرار گرفت.

بهداد سلیمی نماینده ایران در دسته فوق سنگین مسابقات وزنه برداری المپیک است، وی برای حرکت یک  ضرب وزنه ٢٠٦ کیلویی را انتخاب کرده است.

کد مطلب 3743663
رضا خسروي

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