شهرستان طارم ۴۰ درصد زیتون کشور را تولید می کند

بهنام اجاقلو در گفتگو با خبرنگار مهر از تولید سالیانه ۵۵ هزار تن زیتون از ۱۹ هزار و ۵۰۰ هکتار از باغ بارده شهرستان طارم خبر داد و افزود: شهرستان طارم ۴۰ درصد زیتون کشور را تولید کرده و به قطب زیتون کشور معروف است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: ۸ هزار و ۲۰۰ بهره بردار زیتون در شهرستان طارم فعال هستند و زیتون زرد وروغنی و ماری از باغات این شهرستان برداشت می شود.

اجاقلو به مبارزه با آفت مگس زیتون اشاره کرد و یادآور شد: ۳۷ ایستگاه ردیابی آفت مگس در شهرستان طارم وجود دارد و ۴۰۰ میلیون تومان در مبارزه با آفت مگس هزینه شده است.

وی با بیان اینکه آفت مگس زیتون این محصول را تهدید می کند، تصریح کرد: با توجه به گزارش هواشناسی افت دما در شهرستان طارم پیش بینی شده و مگس زیتون، باغات زیتون این شهرستان را تهدید می کند، بنابراین کشاورزان زودتر محصول خود را برداشت کنند و هر چقدر محصول زودتر برداشت شود محصول کمترین خسارت را می بیند.

اجاقلو گفت:خوشبختانه تاکنون خسارتی به باغات زیتون زنجان از بابت مگس زیتون وارد نشده است.