انگیزه خدمت در دستگاه قضایی افزایش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری خراسان شمالی احمد رضا مهرپرور اظهار کرد: اعتماد کارکنان، سرمایه دستگاه قضایی است و جایگاه ویژه‌ای در کسب موفقیت‌های این نهاد قضایی دارد.

وی افزود: باید زمینه‌های لازم برای خدمت گذاری بهتر به مردم فراهم شود که تا کارکنان نیز بدون دغدغه و نگرانی به ایفای وظایف خود پرداخته و پاسخگویی مناسبی داشته باشند.

مهرپرور با تاکید بر سلامت و کارآمدی نظام به عنوان دو اصل اساسی خاطرنشان کرد: کارآمدی هر سازمان به سرمایه ساختاری، انسانی و اجتماعی نیاز دارد.

وی تصریح کرد: منظور از سرمایه ساختاری، ابزارها و امکانات فیزیکی و مراد از سرمایه انسانی مجموعه دارایی‌ها و توانایی‌های فردی است.

معاون منابع انسانی دادگستری کل خراسان شمالی، ایجاد علاقه سازمانی را از عوامل موثر در دستیابی به اهداف عالی هر مجموعه و سازمان برشمرد و اظهار داشت: به روز رسانی اطلاعات و دانش کاری و اطلاع رسانی شرح وظایف کارکنان بر اساس کتاب طبقه بندی مشاغل و سایر منابع موجود، می‌تواند نقش مهمی در موفقیت‌های شغلی افراد داشته باشد.