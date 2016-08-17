کشته شدن ۳ نظامی هندی در کشمیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، در درگیری نیروهای امنیتی و مردم منطقه سرینگر کشمیر سه تن از نیروهای امنیتی کشته و پنج نفر نیز زخمی شدند.

بعد از این حادثه تدابیر شدید امنیتی در منطقه به اجرا در آمد. نیروهای امنیتی هند در هشتم ژوئیه «برهان وانی» فرمانده «حزب المجاهدین» در منطقه جامو و کشمیر را مورد هدف قرار داده کشتند.

مردم کشمیر در اعتراض به کشته شدن فرمانده حزب المجاهدین تظاهرات اعتراض آمیزی انجام دادند که با مقاومت نیروهای امنیتی هند روبرو شد.

بنابر آخرین گزاشها طی یکماه گذشته بیش از ۸۰ نفر از مسلمانان کشمیر بدست نیروهای امنیتی کشته و تعداد زیادی نیز زخمی شده اند.