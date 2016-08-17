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۲۷ مرداد ۱۳۹۵، ۸:۴۹

«سرگردون ۲» سراغ ماهواره و شبکه‌های اجتماعی رفت

«سرگردون ۲» سراغ ماهواره و شبکه‌های اجتماعی رفت

مستند «سرگردون ۲» که به آسیب شناسی شبکه های اجتماعی و ماهواره ای پرمخاطب در کشور می پردازد هفته آینده به شبکه نمایش خانگی می آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «سرگردون ۲» به کارگردانی محمد طادی و تهیه کنندگی سید صابر امامی با موضوع آسیب شناسی شبکه های اجتماعی و ماهواره ای پرمخاطب در کشور هفته آینده به شبکه نمایش خانگی می آید.

این مستند اجتماعی به کارگردانی محمد طادی در ۶۰ دقیقه و دو بخش تولید شده که بخش اول به بررسی برنامه های جنجالی ماهواره و بخش دوم به آسیب شناسی مسائل و نکاتی مربوط به شبکه های اجتماعی  می پردازد.

در این مستند بازیگرانی چون بهنوش بختیاری، کتایون ریاحی، عبدالرضا اکبری حضور دارند و از کارشناسی افرادی چون بهروز افخمی، علی معلم، محمد حسین لطیفی، محمود هندی پور و شهرام اسلامی نیز در این باره سود جسته است.

سه سال پیش «سرگردون ۱» به کارگردانی محمد طادی با حضور رامبد جوان، مصطفی زمانی، کوروش تهامی، پریوش نظریه، لعیا زنگنه و کارشناسی فرشته طائرپور، علی معلم، خسرو معتضد، شاهین فرهنگ و شهرام اسلامی به بررسی آسیب شناسانه برنامه های پرمخاطب شبکه های ماهواره ای چون «بفرمایید شام» و «حریم سلطان» پرداخته بود.

تهیه کنندگی «سرگردون» را سید صابر امامی بر عهده داشته و دیگر عوامل این مستند عبارتند از: کارگردان: محمد طادی، دستیار اول کارگردان: علی طالبی، مدیر تولید: سیدمحمدحسین نعمتی، تدوین:مجتبی حسن زاده، تصویربردار: حسین رکاوندی، صدابردار: علی سرچشمه، مجری طرح: محسن حسن زاده.

کد مطلب 3743716

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