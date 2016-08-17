فاطمه خمسه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مزارع الگویی که در راستای ارائه خدمات آموزشی مطلوب و اثربخش با مشارکت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها احداث شده به عنوان مراکز مدرسه در مزرعه مورد استفاده کشاورزان قرار خواهد گرفت.

وی افزود: محصولات بهاره، برنج، چغندر قند، سورگوم، گوجه فرنگی و آفتابگردان از جمله محصولاتی است که مزارع الگویی زیر کشت آنها قرار گرفته است.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی قزوین تصریح کرد: مقایسه ارقام مختلف برای انتخاب ارقام سازگار با عملکرد بالا، مقایسه کشت نشایی با روش معمول، بررسی تاثیر ریزمغذی ها، ترویج استفاده از کودهای زیستی، کشت گیاهان مقاوم به کم آبی و کاهش مصرف کودهای شیمیایی از مهمترین اهداف ایجاد مزارع الگویی است.