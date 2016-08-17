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۲۷ مرداد ۱۳۹۵، ۹:۴۸

شهر کتاب برگزار می کند؛

دوره آموزشی تاویل و رمزپردازی در آثار امام محمد غزالی

دوره آموزشی تاویل و رمزپردازی در آثار امام محمد غزالی

دوره آموزشی تاویل و رمزپردازی در آثار امام محمد غزالی به همت موسسه فرهنگی شهر کتاب و با ارائه حسن بلخاری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مشکاة الانوار و رسالة الطیر امام محمد در ادامه مباحث تاویل و رمزپردازی در قلمرو اندیشه و عرفان اسلامی و پس از آشنایی با مبانی فکری امام محمد غزالی، در دوره جدید مورد شرح و بررسی قرار می‌گیرد. 

این دوره روزهای شنبه ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ با تدریس دکتر  دکترحسن بلخاری، استاد دانشگاه تهران، در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.

آغاز آن شنبه ۳۰ مرداد است و علاقه‌مندان برای حضور در این دوره‌ ده جلسه‌ای می‌توانند به مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های ۸۸۷۲۳۳۱۶ و ۸۸۷۱۷۴۵۸ تماس بگیرند.

کد مطلب 3743741
خداداد خادم

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