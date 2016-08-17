دوره آموزشی تاویل و رمزپردازی در آثار امام محمد غزالی

به گزارش خبرگزاری مهر، مشکاة الانوار و رسالة الطیر امام محمد در ادامه مباحث تاویل و رمزپردازی در قلمرو اندیشه و عرفان اسلامی و پس از آشنایی با مبانی فکری امام محمد غزالی، در دوره جدید مورد شرح و بررسی قرار میگیرد.
این دوره روزهای شنبه ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ با تدریس دکتر دکترحسن بلخاری، استاد دانشگاه تهران، در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار میشود.
آغاز آن شنبه ۳۰ مرداد است و علاقهمندان برای حضور در این دوره ده جلسهای میتوانند به مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شمارههای ۸۸۷۲۳۳۱۶ و ۸۸۷۱۷۴۵۸ تماس بگیرند.
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