به گزارش خبرنگار مهر، جمشید حمزه زاده، دبیر مجمع تشکل های گردشگری ایران در نامه‌ای به جبار کوچکی‌نژاد، رئیس فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی نوشت: پیرو مذاکرات انجام شده در نشست هماهنگی روز ۲۴ مرداد ماه امسال به پیوست احکام و برنامه‌های پیشنهادی تشکل های گردشگری کشور در تدوین برنامه ششم توسعه کشور ایفا می‌شود.

این موضوع براساس نقطه نظرات سازمان میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری و تشکل های بخش خصوصی انجام گرفته است. امید است با برنامه‌ریزی‌های مناسب پیش بینی تمهیدات لازم و عزم جمعی، شاهد توسعه و رونق بیش از پیش صنعت گردشگری کشور باشیم.

احکام پیشنهادی مجمع هماهنگی تشکل های گردشگری در تدوین برنامه ششم:

الف_ رویکردها:

افزایش تقاضای سفر گردشگران خارجی به کشور

افزایش کمی و کیفی سفرهای داخلی

رشد سریع سرمایه گذاری و ایجاد زیرساخت‌ها

نهادینه شدن سفر در سبد هزینه خانوار

افزایش سودآوری سرمایه گذاران حوزه گردشگری

بازسازی و افزایش کیفیت تاسیسات گردشگری موجود

ب_ احکام پیشنهادی:

۱. دولت موظف است هر سال در طول سالهای اجرای برنامه از محل افزایش سالانه حقوق و دستمزد کارکنان خود و بازنشستگان تحت پوشش کلیه صندوق‌های بازنشستگی به میزان یک درصد از حقوق و مزایای ماهانه ایشان منحصرا برای هزینه های گردشگری داخلی و غنی سازی اوقات فراغت کارکنان و خانواده آنها اختصاص دهد. واریزی مزبور طی سالهای اجرای برنامه هر سال یک درصد افزایش خواهد داشت و در سال آخر برنامه می بایست به میزان پنج درصد حقوق و مزایای کارکنان رسیده باشد.

تبصره ۱: حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت تعاون رفاه و امور اجتماعی مشترکا آیین نامه اجرایی این ماده را تدوین و به تصویب هیات وزیران می رسانند.

۲. دولت موظف است هر سال در لایحه بودجه سنواتی ۳۰ درصد از درآمد عوارض خروج از کشور مسافران و درآمد حاصل از صدور ویزای ورود به کشور را به سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری اختصاص دهد. این اعتبارات تا سقف درآمد کشور از محل عوارض خروجی قابل افزایش است. ملاک تعیین افزایش مذکور اطلاعات ثبت شده در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

تبصره ۱: منابع حاصل از اجرای این ماده در قالب کمک های فنی و اعتباری منحصرا برای توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و غیر دولتی در حوزه گردشگری قابل مصرف است.

تبصره ۲: آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط دولت تصویب می‌شود.

۳. حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه تاسیسات و ساختمان‌های متعلق به دستگاه‌های اجرایی و دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که به‌عنوان مهمانسرا، هتل، اقامتگاه، اماکن تفریحی و رفاهی و سایر عناوین از این قبیل را از طریق سازمان خصوصی‌سازی واگذار کند. سازمان خصوصی سازی حداکثر در طول دو سال اول برنامه نسبت به واگذاری واحدهای موضوع این ماده به بخش خصوصی و غیر دولتی از طریق بورس و سایر روش های قانونی اقدام می‌کند.

تبصره ۱: منابع حاصل از اجرای این ماده در قالب کمک‌های فنی و اعتباری منحصرا برای توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی و غیر دولتی در حوزه گردشگری قابل مصرف است.

۴. در ایجاد و یا بازسازی تاسیسات گردشگری، واردات هر گونه کالا و خدمات، بنا به تشخیص سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری از پرداخت هر گونه عوارض گمرکی معاف خواهند بود. کالاها و خدمات وارداتی موضوع این ماده منحصرا در تاسیسات گردشگری قابل استفده بوده و تخلف از این شرط مشمول جرائیم و مجازات های قانونی مربوطه خواهد بود.

تبصره ۱: خودروهای تشریفاتی و جمعی که توسط تاسیسات گردشگری و به جهت حمل و نقل گردشگران وارد کشور شوند مشمول معافیت های موضوع این قانون هستند. این خودروها منحصرا برای ارائه خدمات به مسافرین و گردشگران مورد استفاده قرار می گیرند. هر گونه تغییر کاربری این نوع خودروها مشمول پرداخت عوارض و حقوق قانونی که قبلا پرداخت نشده باشد است.

تبصره ۲: آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون مشترکا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تدوین و در دولت تصویب خواهد شد.

۵. دولت مکلف است طرح تشکیل وزارت گردشگری را تهیه و جهت تصویب به مجلس ارائه کند.

۶. به منظور ساماندهی و حمایت منابع انسانی فعال در گردشگری دولت موظف است نسبت به پیش بینی تمهیدات لازم برای بیمه بازنشستگی راهنمایان گردشگری با تایید سازمان میراث فرهنگی و تشکل مربوطه با مشارکت ۳۰ درصدی واجدین شرایط اقدام کند.

مدت کار تعطیلات و مرخصی ها و مزد یا حقوق راهنمایان گردشگری در آیین نامه‌هایی که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب وزیر کار خواهد رسید تعیین می‌شود.

۷. سازمان میراث فرهنگی مکلف است به جهت حمایت از سرمایه گذاری و ایجاد شرایط رقابت موثر، حداکثر ظرف سال اول برنامه، تدابیر برای آزادسازی نرخ تاسیسات گردشگری را انجام دهد.

۸. سازمان میراث فرهنگی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه با همکاری بخش خصوصی نسبت به تهیه و تدوین پیش نویس لایحه قانون جامع گردشگری اقدام کند.

۹. سازمان صداوسیما موظف است با همکاری سازمان میراث فرهنگی و بخش خصوصی نسبت به راه اندازی شبکه مستقل گردشگری و تولید و پخش برنامه های مناسب اقدام کند.