کاهش رفت و آمد مهمترین راه مقابله با اثرات ورود ریزگردها است

راضی ناصری فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سالمندان، کودکان خردسال، بیماران قلبی و عروقی و جانبازان در هنگام بروز پدیده جوی گرد و غبار باید به شدت از خروج از محل سکونت خود پرهیز کنند تا خطری آنان را تهدید نکند.

وی افزود: با توجه به اینکه استان ایلام در سال های اخیر با مسئله ورود ریزگردها درگیر بوده میزان بروز مشکلات تنفسی برای عموم مردم نیز بیشتر شده است و همین عامل لزوم رعایت مسائل بهداشتی را برای افراد درگیر دوچندان می کند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی ایلام یادآور شد: مهم ترین راهکار برای کاهش آثار سوء ورود گرد و غبار ایجاد محدودیت های تردد در محیط های آلوده از سوی عموم شهروندان بویژه برای سالمندان ، بیماران قلبی و عروقی و کودکان خردسال با توجه به پایین بودن میزان قدرت دفاعی بدن آنها در مقابل عوامل بیماری زاست.

ناصری فر تاکید کرد: استفاده از ماسک های استاندارد و شیر نیز می تواند در کاهش خطرات ریزگردها موثر باشد، ضمن اینکه استفاده از مرکبات همچون توت فرنگی و کیوی با توجه به دارا بودن آنتی اکسیدانت در هنگام بروز گرد و غبار به عموم مردم توصیه می شود.

توده جدید گرد و غبار که از روز گذشته بخش های مختلف استان ایلام را در برگفته است در ایلام به ۵ و ایوان به ۶ برابر حد مجاز رسیده و بر اساس تصمیم اعضای کمیته اضطرار آلودگی هوا فعالیت ادارات ایلام با توجه به پیش بینی روند افزایشی آن طی روز جاری تا ساعت ۱۲ ادامه خواهد یافت.