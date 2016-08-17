گسترش فرهنگ مقاومت و آزادگی در مقابل تحریم ها پیام آزادگان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفی یاری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: آزادگان، با روحی سرشار از مقاومت و ایستادگی و قلبی مملو از ایمان به هدف، اعتقاد به اسلام و عشق به انقلاب اسلامی و ولایت شکنجه ها و سختی های دوران اسارت را تحمل کرده و با سربلندی به ایران اسلامی بازگشتند امروز نیز جامعه بیش از پیش به تعمیق ایمان و باور های دینی و تفکر انقلابی و ولایتمداری عملی نیاز داشته. و باید روح آزادگی در جامعه و بخصوص در سطح دولتمردان باید کاملا ملموس و محسوس باشد.

وی ادامه داد: پر واضح است مرعوب شدن در برابر عربده های مستانه دشمن، فریب لبخند ها و نیرنگ های دشمن را خوردن انفعال و وادادگی در عرصه های مدیریتی از جمله عرصه فرهنگی، عرصه دیپلماسی خارجی و اقتصادی، ترویج عملی دلدادگی و شیفتگی به دشمنان و اعتماد به وعده های پوچ و دروغین آنان هیچ سنخیتی با روح آزادگی ندارد.

صفی یاری گفت: اسلام منادی راهبرد « هیهات منا الزله» و قرآن کریم مروج فرهنگ« اشداء علی الکفار» است و انقلاب اسلامی که بر بستر استقلال و استکبار ستیزی شکوفه زد و امروزه به درخت تنومندو شجره طیبه تبدیل شده و حفظ و حراست از آرمان های دینی و انقلابی نه با رویکرد منفعلانه، ذلیلانه و مرغوب شدن که با اقتدار، ایمان و جهاد و اطاعت وتبعیت عملی از ولی خدا، مقام معظم رهبری میسر است.