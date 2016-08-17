عزیز خادم شریف در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری همایش بزرگداشت امامزادگان در شهرستان صومعه سرا، اظهار کرد: هدف از برگزاری این همایش آشنایی با فرهنگ و سیره عملی زندگی امامزادگان است.

وی با بیان اینکه این همایش در مسجد جامع شهرک اباتر صومعه سرا درجوار «بقعه سیدمحمد» برگزار می شود، افزود: حجت الاسلام جمال یاری مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان و حمید رحمتیان یکی از خیران استان در این مراسم سخنرانی می کنند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه صومعه سرا خاطرنشان کرد: در این همایش تعدادی از خادمان و اعضای هیأت امنای فعال در راستای برنامه های سازمان، مدیران نمونه مراکز فرهنگی و قرآنی بقاع متبرکه مورد تجلیل قرار می گیرند.

به گفته این مسئول این همایش پنج شنبه ۲۸ مردادماه بعداز نماز مغرب و عشا برگزار می شود.

خادم شریف تصریح کرد: شهرستان صومعه سرا دارای ۶۳ بقعه و امامزاده بوده که تلاش می شود با اجرای برنامه های فرهنگی زمینه های شناخت بیشتر مردم شهرستان، استان و حتی مسافران از این اماکن متبرکه و بهره مندی از فضائل معنوی آن فراهم شود.