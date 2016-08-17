دومین نشست منطقه ای زنان کارآفرین در کرمانشاه گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست منطقه ای زنان کارآفرین صبح امروز چهارشنبه با حضور استان های کردستان، لرستان، همدان و ایلام در دانشگاه آزاد اسلامی شهر کرمانشاه گشایش یافت.

رئیس دانشگاه آزاد کرمانشاه در ابتدای این نشست، اظهار داشت: یکی از مشکلات امروز جامعه ما و خصوصا استان کرمانشاه معضل بیکاری است.

نوذر قنبری گفت: اگر چه انتقادات زیادی به دانشگاه ها درخصوص پذیرش و جذب دانشجو وارد است و دانشگاه آزاد اسلامی نیز شاید مورد بیشترین هجوم در این زمینه قرار گرفته است، اما بایستی گفت وظیفه دانشگاه تولید علم و نیروی کارآمد برای جامعه است نه ایجاد اشتغال. همچنانکه در بهترین دانشگاه های دولتی نیز دانشگاه تعهدی در قبال ایجاد اشتغال ندارد بلکه دانشگاه ها بستری برای ایجاد نیروهای کارافرین هستند.

وی افزود: یکی دیگر از مشکلات حال حاضر ما این است که عموما دانشجویان بعد از تحصیل دنبال مشاغل اداری هستند، در حالی که باید به دنبال شغل سازی و تعالی اقتصادی و پیشرفت جامعه باشند.

رئیس دانشگاه آزاد کرمانشاه گفت: تولید ثروت از علم بحث مهمی است که لازم است مورد توجه قرار گیرد و خوشبختانه دانشگاه آزاد در این امر به صورت مطلوبی عمل کرده و در جهت تحقق بیشتر این هدف است.

قنبری اظهار داشت: در واقع باید شرایط و بستر لازم و شایسته‌ای برای حضور پر رنگ بانوان ایجاد شود تا بتوانیم در کنار هم با این بستر مناسب به اهداف مترتب با توانایی های زنان برسیم و برگزاری این نشست ها گامی در خصوص تحقق این موضوع است و خوشبختانه دانشگاه آزاد در این امر هم پیشگام است.

وی ادامه داد: همچنان که همیشه شاهد بودیم بانوان می توانند با کارآفرینی و فعالیت های اینچنینی گامی در جهت توسعه و رونق استان و کشور بردارند.

گفتنی است این نشست به مدت دو روز در سالن علامه امینی دانشگاه آزاد کرمانشاه و با حضور زنان کارآفرین برگزار می شود.