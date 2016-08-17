ملارد در عرصه مبارزه با قاچاق کالا ومواد مخدر موفق بوده است

مجتبی شاهقلیان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به موفقیت های شهرستان ملارد در طول سه سال اخیر اظهار داشت:با وجود کارشکنی ها، دست اندازی ها و موانع بسیار، دستاوردهای بسیار ارزنده ای در غربی ترین شهرستان استان تهران حاصل شده که این مهم جز با تلاش شبانه روزی، همدلی، تعامل مثبت و سازنده، برنامه ریزی مدون و کارشناسی و حمایت و پشتیبانی استانداری قابل حصول نبود.

معاون سیاسی- انتظامی فرمانداری ملارد عنوان کرد:شهرستان ملارد در ابعاد گوناگون با ضعف های زیرساختی شدیدی روبرو است، اما با این وجود شاهد توفیقات برجسته ای در این منطقه هستیم که کسب رتبه سوم درعرصه های امنیتی و مقابله با قاچاق کالا و رتبه اول در شورای هماهنگی مواد مخدر از نمونه موفقیت هایی به شمار می رود که موید افقی درخشان برای این شهرستان است.

وی افزود:به نظر می رسد، نارسایی و ضعف هایی در انعکاس خدمات و توفیقات حاصل شده، وجود دارد و به واقع آنچنان که باید، موفقیت ها و روند رو به رشد موجود پوشش داده نشده است.

شاهقلیان عنوان کرد: لزوم تقویت هر چه بیشتر اطلاع رسانی از اقدامات انجام شده، ضرورتی است که باید بیش از پیش به آن پرداخته شود.

معاون سیاسی، انتظامی فرمانداری ملارد گفت:نمایندگان دولت در حد توان و بضاعت موجود، تلاش کرده اند خدمات حداکثری و شایسته ای را ارائه دهند و اگر هم غفلتی وجود داشته، دولت ابایی از عذر خواهی ندارد زیرا خود را از مردم و خادم این ملت شریف می داند.

شاهقلیان در خاتمه یادآور شد:امیدواریم با تعامل هر چه بیشتر با اصحاب رسانه، دستاوردهای امید بخش حاصل شده به نحوی مطلوب تر به اطلاع عموم مردم برسد که به طور یقین، این امر در به تصویر کشیدن میزان توانمندی نظام تأثیر گزار خواهد بود.