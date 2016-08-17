آزادگان مجاهدان خاموش دوران دفاع مقدس هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، اسماعیل جبارزاده شامگاه سه‌شنبه همزمان با سالگرد بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، با حضور در منزل محسن مهدوی‌نژاد، جانباز و آزاده دوران دفاع مقدس از صبر و فداکاری این آزاده گران‌قدر و خانواده وی قدردانی کرد.

وی در این دیدار که در فضایی صمیمی و عاطفی برگزار شد، ضمن گرامی‌داشت سالروز بازگشت آزادگان به کشور، اظهار داشت: آزادگان عزیز جزو شهدای زنده هستند و امروز وظیفه دانستم خدمت یکی از این عزیزان برسم و از زحمات آنها در راه دفاع از اسلام و انقلاب تشکر کنم.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان این که آزادگان، مجاهدان خاموش هشت سال دفاع مقدس بودند، افزود: آزادگان عزیز در سکوت خبری اسارت با تحمل شکنجه‌های جسمی و روحی و با نیروی ایمان، اراده و عشق به اسلام و میهن، بزرگترین مجاهدت را در راه پیروزی اهداف انقلاب داشتند و این که آنها را شهدای زنده می‌نامیم، کاملا بجاست.

وی با بیان این که آزادگان از امتحان سختی که داشند، سربلند بیرون آمدند، گفت: روز بازگشت این عزیزان به آغوش میهن اسلامی حقیقتا عید بزرگی برای ملت ایران و پیروزی دیگری برای انقلاب اسلامی بود و این روز بزرگ در خاطره مردم باقی خواهد ماند.

جبارزاده در پایان اظهار داشت: آزادگان باید به گذشته پرافتخار خود مباهات کنند زیرا صبر و مقاومت آنان، الگویی برای نسل جوان و درس عملی برای همه انسان‌هاست تا در مقابل ناملایمت‌ها و سختی‌ها مقاومت کنند.

گفتنی است محسن مهدوی‌نژاد، جانباز و آزاده دوران دفاع مقدس نیز که در سال ۱۳۶۲ در عملیات خیبر به اسارت دشمن بعثی در آمد و پس از هفت سال اسارت در شهریورماه سال ۱۳۶۹ به میهن اسلامی بازگشت، در این دیدار به ذکر خاطراتی از دوران اسارت خود در اردوگاه‌های رژیم بعث عراق پرداخت.