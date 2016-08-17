به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نبی‌پور صبح امروز در جمع مدیران و مسئولان روابط عمومی ادارات شهرستان گناباد اظهار کرد: مدیران ادارت باید در تعیین مسئولان روابط عمومی‌ها دقت زیادی داشته باشند و نظارت کافی بر کار روابط عمومی انجام شود.

وی ادامه داد: روابط عمومی ادارات باید با خبرنگاران رابطه تنگاتنگی داشته باشند و در تنظیم خبر و اطلاع‌رسانی درست بیشترین دقت را انجام دهند.

وی با اشاره به ضعف روابط عمومی‌ها در برخی ادارات شهرستان گناباد بیان کرد: با همکاری اداره ارشاد درصدد برگزاری برخی دوره‌های آموزشی جهت توانمند سازی روابط عمومی ادارات هستیم.

نبی‌پور عنوان کرد: بسیاری از شهروندان در امور اداری خود با مشکلاتی روبه رو می‌شوند که وقتی بررسی صورت می‌گیرد متوجه می‌شویم به دلیل عدم آگاهی از آن مسئله بوده است و این جایگاه روابط عمومی را مهم می‌کند که با اطلاع رسانی دقیق از این مشکلات بکاهد.

وی با اشاره به پیشرفت علم و گسترش اینترنت در تمامی روستاها و شهرها اظهار کرد: اداراتی که این امکان برای آن‌ها وجود دارد تا برخی از خدمات خود را از طریق سایت‌ها انجام دهند در این زمینه به جد ورود پیدا کنند تا با این اقدام در کاهش هزینه‌ها چه از ارباب رجوع و چه از کارمند کاسته شود.

فرماندار گناباد گفت: با توجه به نزدیکی هفته دولت روابط عمومی‌ها زحمات و اقدامات ادارات خود را برای مردم تبیین نمایند تا مردم از اقدامات و کارهایی که در شهر انجام شده است بهرمند شوند.