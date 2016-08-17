به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان،سردار رحیمی اظهار داشت: بانک قوامین شعبه چهار راه رسولی زاهدان ساعت هشت و ۳۰ دقیقه روز ۲۴ مرداد مورد حمله ۲ سارق مسلح قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا پلیس انتظامی استان موضوع را در دست بررسی قرار داد و طی مدت کوتاهی موفق به شناسایی عوامل این سرقت و دستگیری آنان شد.

وی با اشاره به اینکه سارقان پس از سرقت ۷۰ میلیون ریال وجه نقد از بانک متواری شده بودند، تصریح کرد: با اقدامات اطلاعاتی و فنی هویت ۲ سارق شناسایی شد و ماموران انتظامی بلافاصله در عملیاتی ویژه یکی از سارقان را به همراه خودروی پراید ۱۱۱ که در سرقت استفاده کرده بودند دستگیر کردند.

وی گفت: سارق دیگر بانک قوامین زاهدان که پیش از این شناسایی شده بود دیشب در عملیات غافلگیرانه پلیس دستگیر شد.