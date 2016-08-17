به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در کانال تلگرام خود نوشت: نباید اجازه داد صداقت و خدمت زیر آوار ترفندهای متنوعی که احساسات را جریحه دار می کند و چشم ها را بر واقعیت می بندد، مدفون شود.

معصومه ابتکار در ادامه پیام تلگرامی خود نوشت: نظرات مردم همواره راهگشایم بوده و بسیاری از اخبار یا تصاویر مرتبط با مسائل محیط زیست از سوی رسانه ها، مردم و تشکل ها را که از طریق شبکه های اجتماعی به من منتقل می شود، برای پیگیری در اختیار بخش های مربوطه از جمله بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست قرار می دهم. در این مورد البته تجارب تلخی هم داشته ام؛ اخبار و عمدتا فیلم هایی که وقایعی متعلق به سال های گذشته را برای مسموم کردن و بدبینی افکار عمومی، به عنوان اخبار روز جا می زنند.

وی بیان کرد: این روزها هم که شانتاژها و خبرسازی ها برای تخریب دولت بیشتر شده و سیری صعودی نیز در ماه های آتی خواهد یافت، شاهد انتشار فیلمی اسفناک در مورد وضعیت مدیریت پسماند در کردستان بودم که مربوط به سال ۱۳۸۸ است. البته اگر فیلم با دقت مشاهده شود به دلیل وجود نامه ای در همان تاریخ و نیز نام مدیرکل وقت حفاظت محیط زیست مشخص است مربوط به دولت یازدهم نیست، ولی معمولا چنین دقتی اعمال نمی شود. امیدوارم اگر امکان جلوگیری از سقوط و انحطاط اخلاقی روزافزون مرتکبین به بازی دادن افکار عمومی و چنین خبرسازی هایی وجود ندارد، مردم ما با تولیدات رسانه ای هوشیارانه برخورد کنند.

چند روز گذشته، فیلمی اسفناک در مورد وضعیت مدیریت پسماند در کردستان در شبکه های اجتماعی پخش شد. در یکی از کانال های انتشاردهنده، این فیلم با زیرنویس زیر منتشر شده بود: مرگ خاموشی که با آن روبه رو هستیم و خبر نداریم، حتی اجازه پخش این خبر که مربوط به شبکه کردستان است را ندادند....