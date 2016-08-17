۲۴ پروژه منابع طبیعی در خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد

حبیب الله شریفی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به افتتاح ۲۴ پروژه منابع طبیعی در استان، اظهار کرد: این پروژه ها با اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۳۶۶ میلیون ریال در هفته دولت امسال به بهره برداری می رسند.

وی با بیان اینکه از این میزان هفت میلیارد و ۳۸۶ میلیون ریال از محل اعتبارات ملی تامین شده است، بیان کرد: یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون ریال از محل اعتبارات استانی، یک میلیارد و ۳۷۸ میلیون ریال از محل اعتبارات دو درصد نفت سهمیه استان و ۵۴۰ میلیون ریال نیز از سایر منابع تامین اعتبار شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی ادامه داد: با بهره برداری از این پروژه ها ۱۲ هزار و ۲۷۶ خانوار در ۱۰۵ روستا از مزایای این طرح ها بهره مند می شوند.

شریفی با اشاره به بهره برداری از هفت مورد اجرای طرح های خاص بیابان زدایی در این هفته، عنوان داشت: همچنین به مناسبت هفته دولت پنج طرح مدیریت مرتع در شهرستان های درمیان، بیرجند، قاین، نهبندان و فردوس افتتاح می شود.

وی، اجرای دو طرح جنگلداری چند منظوره در شهرستان های نهبندان و زیرکوه را یکی دیگر از پروژه های افتتاحی این هفته عنوان کرد و گفت: اجرای هشت هکتار عملیات بیولوژیک بیابان زدایی از پروژه هایی است که به بهره برداری می رسد.