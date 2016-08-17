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۲۷ مرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۵۷

در جشنواره نوجوان سالم؛

دانش آموزان خوزستانی موفق به کسب ۴ رتبه کشوری شد

دانش آموزان خوزستانی موفق به کسب ۴ رتبه کشوری شد

اهواز ـ مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان از کسب چهار رتبه برتر کشوری توسط دانش آموزان در جشنواره نوجوان سالم خبر داد.

محمد تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش این جشنواره در گسترش فرهنگ پیشگیری از آسیب های اجتماعی و اعتیاد اظهار کرد: در رشته نرم افزار و چند رسانه حسین رضا پور از  ناحیه ۳ اهواز مقام اول، در رشته نقاشی ابتسام براجعه از ناحیه ۴ اهواز  مقام دوم را کسب کردند.

وی در ادامه گفت: در مقاله نویسی نیز ملیکا ظفری از ناحیه ۲ اهواز مقام دوم و در بخش ابتکارات جشنواره نیز زهرا رئیسی معلم آبادانی، رتبه سوم را به دست آورند.

تقی زاده تشریح کرد: یکی از رویدادهای مهم در پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی، برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای ترویجی و فرهنگی است.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان اضافه کرد: این فعالیت ها که شامل مجموعه ای از فعالیت های نمایشگاهی، برگزاری جشنواره ها، تهیه و تولید محصولات فرهنگی و قالب های مشابه است، این ظرفیت را دارند که علاوه بر آگاهسازی عمومی و ارتقای دانش و شناخت افراد در مورد رفتارهای پرخطر، موجب جلب مشارکت برای ترویج شیوه زندگی سالم و پیشگیری از رفتارهای پرخطر و آسیب های اجتماعی شود.

وی بیان کرد: جشنواره نوجوان سالم از جمله این برنامه ها است که می تواند موجب گسترش نهضت فرهنگی پیشگیری از آسیب های اجتماعی در سطح مدارس، جامعه و در بین کودکان و نوجوانان شود.

تقی زاده، گسترش نهضت فرهنگی پیشگیری از اعتیاد، رفتارهای پرخطر و آسیب های اجتماعی را مهترین هدف برگزاری جشنواره دانست و عنوان کرد: شناسایی قابلیت ها و ظرفیت های مدارس و ادارات آموزش و پرورش در زمینه پیشگیری و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی، معرفی دستاوردها و ابتکارات پیشگیری و مراقبت در مدارس استان و معرفی الگوهای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در سطح مدارس از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است.

گفتنی است؛ مراسم اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان مرحله کشوری جشنواره به میزبانی اصفهان برگزار و از برگزیدگان با اهدای لوح تقدیر و هدایا تجلیل می شود.

کد مطلب 3743983

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