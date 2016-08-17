دانش آموزان خوزستانی موفق به کسب ۴ رتبه کشوری شد

محمد تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش این جشنواره در گسترش فرهنگ پیشگیری از آسیب های اجتماعی و اعتیاد اظهار کرد: در رشته نرم افزار و چند رسانه حسین رضا پور از ناحیه ۳ اهواز مقام اول، در رشته نقاشی ابتسام براجعه از ناحیه ۴ اهواز مقام دوم را کسب کردند.

وی در ادامه گفت: در مقاله نویسی نیز ملیکا ظفری از ناحیه ۲ اهواز مقام دوم و در بخش ابتکارات جشنواره نیز زهرا رئیسی معلم آبادانی، رتبه سوم را به دست آورند.

تقی زاده تشریح کرد: یکی از رویدادهای مهم در پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی، برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای ترویجی و فرهنگی است.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان اضافه کرد: این فعالیت ها که شامل مجموعه ای از فعالیت های نمایشگاهی، برگزاری جشنواره ها، تهیه و تولید محصولات فرهنگی و قالب های مشابه است، این ظرفیت را دارند که علاوه بر آگاهسازی عمومی و ارتقای دانش و شناخت افراد در مورد رفتارهای پرخطر، موجب جلب مشارکت برای ترویج شیوه زندگی سالم و پیشگیری از رفتارهای پرخطر و آسیب های اجتماعی شود.

وی بیان کرد: جشنواره نوجوان سالم از جمله این برنامه ها است که می تواند موجب گسترش نهضت فرهنگی پیشگیری از آسیب های اجتماعی در سطح مدارس، جامعه و در بین کودکان و نوجوانان شود.



تقی زاده، گسترش نهضت فرهنگی پیشگیری از اعتیاد، رفتارهای پرخطر و آسیب های اجتماعی را مهترین هدف برگزاری جشنواره دانست و عنوان کرد: شناسایی قابلیت ها و ظرفیت های مدارس و ادارات آموزش و پرورش در زمینه پیشگیری و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی، معرفی دستاوردها و ابتکارات پیشگیری و مراقبت در مدارس استان و معرفی الگوهای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در سطح مدارس از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است.

گفتنی است؛ مراسم اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان مرحله کشوری جشنواره به میزبانی اصفهان برگزار و از برگزیدگان با اهدای لوح تقدیر و هدایا تجلیل می شود.