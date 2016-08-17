به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته پشتیبانی ستاد اربعین اظهار داشت: تردد میلیون زائران اربعین از مرز بین المللی مهران و خدمات رسانی به این تعداد نفر احتیاج به ارائه خدمت متنوعی دارد که در صورت ساماندهی می تواند زمینه اشتغال و درآمدزایی تعداد زیادی از مردم شهرستان و حتی استان ایلام را نیز در پی داشته باشد.

وی افزود: صنوف مختلف می توانند از این فرصت بهترین استفاده را کرده و خدمات مورد نیاز زائران را با بهترین کیفیت در اختیار آنان قرار دهند.

معاون استاندار ایلام یادآور شد: مسئولان استان نیز امسال پنج نقطه را به منظور ارائه خدمات به زائران اربعین در نظر گرفته اند که متقاضیان فعالیت در این مراکز می توانند درخواست های خود را به نهادهای مسئول ارائه دهند.

عسگری یکی از نیازهای ضروری حوزه اربعین در شهرستنان مهران را توسعه مراکز اقامتی ذکر و تاکید کرد: باید با ایجاد مراکز رفاهی در راستای ارائه بهترین خدمت به زوار اباعبدالله الحسین (ع) تلاش کنیم.

وی از برنامه ریزی برای فراهم کردن امکانات اسکان شبانه ۱۵۰ هزار نفر زائر در ایام اربعین در شهرستان مرزی مهران خبر داد و گفت: ایجاد نانوایی های سیار ، ماشین های یخچال دار و مراکز نگهداری وسایل مردم نیز باید در این ایام فراهم شود.

معاون امور اقتصادی استاندار ایلام اضافه کرد: تامین این امکانات تنها با اکتفا به امکانات دولتی میسر نیست و باید از ظرفیت موسسات خیریه سایر استان ها نیز بهره بگیریم.

عسگری تهیه موکب های متحدالشکل در مسیرهای منتهی به شهر مهران را از دیگر برنامه هایی عنوان کرد که در ستاد اربعین استان به تصویب رسیده و در زمان مقرر تعبیه خواهند شد.

مرز بین المللی مهران با توجه به مسافت کم و امنیت بسیار مطلوب برای سفر به عتبات عالیات طی سال های اخیر مورد توجه زائران قرار گرفته و تنها سال گذشته در ایام اربعین حسینی بیش از ۲ میلیون نفر از این نقطه عازم شهرهای مذهبی کشور عراق شدند.