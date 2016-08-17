اختلاف «آبه» و «اوباما» بر سر سیاست عدم توسل به سلاح اتمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز ژاپن، تصمیم «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا به تایید قانونی مبنی بر تعلل در استفاده از سلاح اتمی به هنگام درگیری ها، با مخالفت ژاپن – متحد کلیدی واشنگتن در منطقه اقیانوس آرام مواجهه شده است.

دیگر منتقدین نیز مدعی هستند که اجرای این قانون با لطمه زدن به توان بازدارندگی هسته ای آمریکا، رقبای این کشور را بیش از پیش متهور می کند.

در این میان، «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن هم ابراز نگرانی خود از بابت این موضوع را به «هری هریس» فرمانده مقر پاسیفک آمریکا ابراز کرده است.

به گفته منابع نظامی آگاه، ژاپن به ویژه فکر می کند که اگر آمریکا سیاست «عدم اولویت سلاح اتمی به هنگام نبرد» را تایید کند، توان بازدارندگی این کشور و شرکایش در قبال تهدید های کره شمالی کاهش و در عوض خطر تقابل افزایش می یابد.

با این حال، ژاپنی ها می گویند از آنجایی که آمریکا در حال حاضر مشغول بررسی گزینه های پیش رو است، اظهار نظر در خصوص مسائل عجولانه خواهد بود.

در این میان، دیگر متحدین آمریکا نظیر کره جنوبی، فرانسه و انگلستان نیز از تصمیم احتمالی اوباما استقبال نکرده اند.

شینزو آبه در حالی به حفظ توانمندی بازدارندگی هسته ای ژاپن التزام دارد که همچنان بسیاری از دولتمردان این کشور از بابت خطرات ناشی از آن نگران هستند به ویژه این روزها که دولت توکیو با فاصله گرفتن از منشور صلح به فکر افزایش رقابت نظامی خود در سطح بین الملل افتاده است.