به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه در نشست سراسری قرارگاه جهاد علمی فرهنگی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان در دانشگاه صنعتی اصفهان به بررسی چیستی و چگونگی دستیابی به دانشگاه اسلامی پرداخت و گفت: دانشگاه اسلامی دانشگاهی است که در کنار مکان ها و مناسک اسلامی، در علوم دانشگاهی از علوم و معارف اسلامی در آموزش و پرورش و مدیریت دانشگاه استفاده کند و علوم دانشگاهی علومی است که در صدد کشف واقعیت و تغییر واقعیت است.

وی اضافه کرد: در علوم دانشگاهی، علوم طبیعی، مهندسی و انسانی با روش های مختلف درصدد شناخت واقعیت و تغییر واقعیت است.

عضو هیأت امنای حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان بابیان این که همه فیلسوفان علوم معتقدند متافیزیک در شناخت علوم و قوانین آن مؤثر است، تصریح کرد: بطور نمونه در تعریف حرکت، موضوع محرک اول مطرح می شود که موضوعی کاملاً متافیزیکی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه مفهوم علوم دانشگاهی اسلامی را به معنای تغییر رویکردها و جهت گیری ها دانست و تصریح کرد: ما وقتی می توانیم علوم دانشگاهی اسلامی داشته باشیم که فلسفه های مضاف داشته باشیم و همه باید بدانیم که در تمدن سازی و تمدن سوزی نقش داریم و هیچ انسان خنثی در جامعه نداریم.

عضو هیأت امنای حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان با اشاره به نقش حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان درگسترش عقلانیت اسلامی دردانشگاه ها، به کارگیری علوم اسلامی در علوم دانشگاهی را از مهمترین وظایف دانش آموختگان و معرفت جویان در دانشگاه ها ارزیابی کرد.

گفتنی است: نشست قرارگاه جهاد علمی فرهنگی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان سراسر کشور که از ۲۵ مردادماه به میزبانی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان دانشگاه صنعتی اصفهان آغاز شده است و تا جمعه ۲۹ مردادماه در دانشگاه صنعتی اصفهان ادامه دارد.