شیرزاد نجفی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان در رابطه با آتش سوزی جنگلهای شهرستان پلدختر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون این آتش سوزی مهار شده است.

اعلام درخواست برای اعزام بالگرد از کرمانشاه

وی با اشاره به اعلام درخواست برای اعزام بالگرد از استان کرمانشاه برای اطفای این آتش سوزی عنوان کرد: در این راستا این بالگرد به منطقه آتش سوزی برای پایش منطقه و همچنین جلوگیری از ادامه حریق در این منطقه اعزام شده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با بیان اینکه این آتش سوزی در ارتفاعات «کوه مله» شهرستان پلدختر رخ داده و منطقه ای صعب العبور و سخت است تصریح کرد: برای رسیدن به این منطقه باید بین پنج تا شش ساعت پیاده روی کرد.

نجفی با بیان اینکه آتش سوزی در این منطقه از ساعت ۱۵ روز گذشته آغاز شده بود گفت: با ورود نیروهای محلی و همچنین منابع طبیعی این آتش سوزی ساعت ۸ صبح امروز اطفا و خاموش شد.

عامل انسانی علت آتش سوزی جنگلهای پلدختر

وی با بیان اینکه درخواست ما برای اعزام بالگرد به این منطقه برای پایش منطقه و همچنین جلوگیری از آتش سوزی دوباره بوده است گفت: به وسیله این بالگرد ما نیروهای منابع طبیعی و محلی را برای پایش منطقه اعزام کرده ایم.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با بیان اینکه هم اکنون دود ناشی از آتش گرفتن «کنده های» درخت در منطقه وجود دارد ولی آتش سوزی مهار شده است افزود: با این وجود نیروهای منابع طبیعی و محلی در حالت آماده باش بوده تا از حریق دوباره در این منطقه جلوگیری به عمل آورند.

نجفی در ادامه سخنان خود علت این آتش سوزی را عامل انسانی برشمرد و تصریح کرد: هنوز میزان خسارت ها در این آتش سوزی مشخص نشده و تا عصر امروز این میزان خسارت اعلام خواهد شد.

اعلام منابع طبیعی و مسئولان شهرستان در زمینه مهار آتش سوزی

رضا آریایی مدیر کل مدیریت بحران لرستان نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس اعلام مدیر کل منابع طبیعی لرستان و همچنین مسئولان شهرستانی پلدختر آتش سوزی در منطقه «کوه مله» مهار شده است.

وی با بیان اینکه منابع طبیعی لرستان برای اطفای این آتش سوزی درخواست بالگرد از استان کرمانشاه داشته است افزود: بعد از وقوع آتش سوزی برای جلوگیری از حریق دوباره باید یا آب و یا خاک بر روی محل آتش سوزی ریخته شود تا دوباره حریق ادامه پیدا نکند.

مدیر کل مدیریت بحران لرستان بیان کرد: هم اکنون این آتش سوزی مهار شده اما با این وجود به منابع طبیعی گفته شده که تا فردا ظهر آب، مواد غذایی و ... برای نیروهای مستقر در منطقه آماده داشته باشند تا درصورت آتش سورزی دوباره اقدام به اطفای آن کنند.

آریایی با تاکید بر اینکه منطقه آتش سوزی در شهرستان پلدختر صعب العبور است عنوان کرد: باید دید بالگردی که از استان کرمانشاه اعزام شده می تواند در این منطقه عملیات انجام دهد یا نه، چرا که اندازه این بالگرد بزرگ بوده و در هر منطقه ای نمی تواند بنشیند.

آمادگی سپاه و ارتش برای اطفای حریق جنگلهای پلدختر

وی با بیان اینکه این بالگرد استان کرمانشاه از نوع «ام آی ۱۷» است تصریح کرد: با این نوع بالگرد می توان نیروهای بیشتری به منطقه آتش سوزی اعزام کرد چرا که دو بالگرد لرستان از نوع «۲۱۴» بوده و با آنها می توان بین ۵ تا ۶ نیرو را به منطقه برای اطفای حریق اعزام کرد.

مدیر کل مدیریت بحران لرستان بالگردهای «ام آی ۱۷» به استانهایی اختصاص پیدا می کنند که دارای پایگاه هوا نیروز باشند و بتوانند خدمات فنی لازم را به این نوع بالگردها ارائه بدهند تصریح کرد: دراستان لرستان پایگاه هوا نیروز وجود ندارد و تنها می توان از بالگردهای نوع «۲۱۴» استفاده کرد.

آریایی در ادامه سخنان خود از اعلام آمادگی سپاه و ارتش لرستان برای اطفای حریق در جنگلهای پلدختر خبر داد و گفت: فرمانده لشگر ۸۴ لرستان اعلام کرده که آمادگی اعزام ۱۰۰ نفر سرباز را برای اطفای آتش در جنگلهای پلدختر را دارد.

وی بیان داشت: همچنین معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان نیز از اعلام آمادگی بسیج و اعزام نیروها برای اطفای حریق در این منطقه خبر داده است افزود: با این وجود درخواستی از سوی منابع طبیعی برای در این زمینه داد نشد و اعلام کردند که می توانند با کمک نیروهای منابع طبیعی و محلی این آتش سوزی را مهار کنند.