کتاب «بایسته های خدمت از منظر مقام معظم رهبری» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «بایسته های خدمت از منظر مقام معظم رهبری» با تدوین احسان بابایی از سوی دفتر نشر معارف منتشر شد.

در این اثر، مجموعه ای از توصیه های رهبر معظم انقلاب اسلامی گردآوری و با هدف معرفی بایدها و نبایدهای عرصه مدیریت و خدمت به موضوعات زیر پرداخته شده است: امانت بودن مسئولیت، ارزش خدمت، جهت گیری مدیریت، ضرورت خودسازی، عدالت گرایی، ارتباط با مردم، گزینش صحیح مدیران، نظارت، پاسخگویی، رعایت بیت المال، فسادستیزی، وحدت و انسجام، التزام با قانون، وجدان کاری و آفتها و آسیب ها.

آنچه این مجموعه را از اهمیت بیشتر برخوردار می سازد این است که توصیه های مندرج در آن، همزمان حاصل نگاه اسلامی به لوازم مدیریت در نظام اسلامی و تجربه سالیان متمادی ارتباط نزدیک با چالش های مدیریتی است که رهبر عالیقدر انقلاب، عمل به آن را از مدیران توقع دارد.

