اصغر کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محصولات آرایشی که به عنوان محصولات آرایشی برگرفته از گیاه آلوئه ورا با برند خارجی در بازار گیاهان دارویی اصفهان، به فروش می‌رسد را از این بازار جمع آوری می‌کنیم.

وی در پاسخ به گلایه مردم از تقلبی بودن محصولات آرایشی که از یکی از غرفه های این بازار خریداری شده است، اعلام کرد: غرفه مذکور در صورتی فعالیت خود را در این بازار آغاز کرده، که تنها اجازه ارائه شامپو، صابون، عرقیجات و مایع دستشویی برگرفته از گیاه آلوئه ورا را داشته است و برای نخستین بار از این گیاه تولید شده است اما اینکه در کنار عرضه این نوع محصولات ، محصولات آرایشی سبز رنگ به نام این گیاه با برند خارجی به فروش می‌رسیده را غیر مجاز می دانیم و همه محصولات را از سطح بازار گیاهان دارویی جمع آوری می‌کنیم.

رئیس سازمان میادین میوه و تره بار اصفهان اعلام کرد: بازرسی به صورت روزانه از غرفه‌های بازار گیاهان دارویی انجام می گیرد و قرار نبوده این غرفه تا زمانی که ما اجازه بازگشایی ندادیم، محصولات را به فروش برساند.

وی بیان داشت: اگر شاهدیم که دو یا سه غرفه همواره در همایش‌ها و جشنواره‌ها به عنوان غرفه‌ برتر شناخته می‌شود به دلیل تبانی نیست بلکه در ارائه محصولات و فروش گیاهان دارویی بهتر از دیگر غرفه‌هاعمل کرده اند و در سنجشی که روی غرفه‌داران انجام می‌گیرد حائز رتبه برتر بوده اند.

کشاورز با اظهار اینکه هزینه شارژ که از غرفه‌داران گرفته می‌شود تنها ۳۰۰ هزار تومان است که به علاوه اجاره‌بهای هر غرفه در مجموع هر غرفه‌دار ماهانه ۷۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کند که ما با این میزان اجاره‌بها سوبسید نیز به آنها می‌دهیم و بازار گیاهان دارویی هیچ سوددهی ندارد، افزود: اگر ما این مکان را به هر صنف دیگری داده بودیم به طور قطع سود دهی بالایی برای ما داشت اما ما صرفا برای کمک به مردم و اینکه فضایی برای حمایت از این تولید کنندگان ایجاد کنیم، غرفه ها را با کمترین میزان اجاره بها وشارژ به آنها تحویل دادیم.

وی بیان داشت: ما تولید کننده گیاهان دارویی و محصولات طبیعی و ارگانیک در قالب محصولات سالم بسیار کم داریم و این باعث شده انواع گیاهان و گل های اصفهان در قالب عطر و اسانس با مارک کشورهای اروپایی تولید و به ما عرضه شود و در اصفهان تنها گلاب گیری و تولید عرقیجات انجام می شود.

رئیس سازمان میادین میوه و تره بار اصفهان با بیان اینکه مافیای بزرگی در این راه وجود دارد و مانع از ارائه محصولات سالم می شود، اعلام کرد: دستگاه های مختلف موانع زیادی ایجاد کرده تا مانع ارائه محصولات ارگانیک شوند اما با تمام این اوصاف ما با اراده درصدد ارائه تمام محصولات گیاهی سالم به مردم هستیم.

وی اظهار داشت: محصولات ارگانیک و سالم هیچ گونه متولی ندارد و در این راه تلاش کردیم.