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۲۷ مرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۵۰

مسئول کمیته ملی شیر مدارس خبر داد:

توزیع ۸۰۰ میلیون پاکت شیر میان دانش‌آموزان

توزیع ۸۰۰ میلیون پاکت شیر میان دانش‌آموزان

مسئول کمیته ملی شیر مدارس وزارت آموزش و پرورش از توزیع ۸۰۰ میلیون پاکت شیر در بین دانش آموزان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور مجاوری با بیان اینکه در سه سال گذشته، هر سال به جمعیت تحت پوشش دانش آموزی در رابطه با توزیع شیر رایگان اضافه شده است، افزود: جمعیت تحت پوشش دانش آموزی در سال ۹۱ هشت و نیم میلیون نفر بود، در حالی که در سال تحصیلی ۹۶ - ۹۵ برای ۱۴.۵ میلیون دانش آموز برنامه ریزی شده است.

وی ادامه داد: اعتبار شیر مدارس در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد شده بود که تاکنون حدود ۳۰۰ میلیارد تومان به آموزش و پرورش پرداخت شده و ۱۵۰ میلیارد تومان به کارخانجات لبنی بدهکار هستیم.

مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش میزان مصرف شیر دانش آموزان در سال گذشته را حدود ۱۷۰ هزار تن در قالب حدود ۸۰۰ میلیون پاکت شیر و ۵۵ نوبت اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه تولید شیر در کشور بیش از این میزان است می توان با حمایت بیشتر از کارخانجات لبنی در راستای سلامت جامعه گام برداشت.

وی گفت: برنامه توزیع شیر برای سال تحصیلی ۹۶ - ۹۵ مصوب شده در استان هایی چون ایلام، خوزستان، بوشهر و استان های غرب کشور به دلیل آلودگی هوا هر زمان که لازم بود در بین دانش آموزان شیر توزیع شود ودر بازدید از منطقه عسلویه به دلیل شرایط آب و هوایی آن مصوب شد هر روز به دانش آموزان شیر داده شود.

وی با اشاره به اینکه بودجه شیر از ۲ محل تامین می شود، خاطرنشان کرد: یک محل ردیف بودجه عمومی کشور است که دولت در سال جاری بودجه خوبی را پیش بینی کرده و انتظار داریم بودجه سال ۹۵ که ۲۰۰ میلیارد تومان است کامل تخصیص داده شود و محل دوم بودجه هدفمندی یارانه ها است که سال گذشته، ۴۰۰ میلیارد تومان بود اما تاکنون هیچ رقمی به این وزارتخانه اعلام نشده است.

مجاوری گفت: در سال ۹۱،  تعداد ۲۵ نوبت، در سال ۹۲، تعداد ۲۱ نوبت، در سال ۹۳، حدود ۴۲ نوبت و در سال ۹۴، تعداد ۵۵ نوبت شیر در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است.

مجاوری با بیان اینکه در گذشته توزیع شیر مدارس از آذر و دی ماه شروع می شد، افزود: با اقدامات انجام شده سال گذشته زنگ شیر در زمان بازگشایی مدارس به صدا درآمد و توزیع شیر نیز از ۱۵ مهرماه در مدارس آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه در سال تحصیلی جدید نیز این روند ادامه دارد و دانش آموزان از ۱۵ مهرماه شیر رایگان دریافت می کنند، گفت: از آنجا که بعد از عید نوروز به دلیل گرم شدن هوا و اینکه زمان کمتری دانش آموزان در مدرسه حضور دارند، باید سعی شود تا بیشترین نوبت شیر در فصل زمستان در بین دانش آموزان توزیع شود.

کد مطلب 3744048

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