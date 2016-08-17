به گزارش خبرگزاری مهر، منصور مجاوری با بیان اینکه در سه سال گذشته، هر سال به جمعیت تحت پوشش دانش آموزی در رابطه با توزیع شیر رایگان اضافه شده است، افزود: جمعیت تحت پوشش دانش آموزی در سال ۹۱ هشت و نیم میلیون نفر بود، در حالی که در سال تحصیلی ۹۶ - ۹۵ برای ۱۴.۵ میلیون دانش آموز برنامه ریزی شده است.

وی ادامه داد: اعتبار شیر مدارس در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد شده بود که تاکنون حدود ۳۰۰ میلیارد تومان به آموزش و پرورش پرداخت شده و ۱۵۰ میلیارد تومان به کارخانجات لبنی بدهکار هستیم.

مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش میزان مصرف شیر دانش آموزان در سال گذشته را حدود ۱۷۰ هزار تن در قالب حدود ۸۰۰ میلیون پاکت شیر و ۵۵ نوبت اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه تولید شیر در کشور بیش از این میزان است می توان با حمایت بیشتر از کارخانجات لبنی در راستای سلامت جامعه گام برداشت.

وی گفت: برنامه توزیع شیر برای سال تحصیلی ۹۶ - ۹۵ مصوب شده در استان هایی چون ایلام، خوزستان، بوشهر و استان های غرب کشور به دلیل آلودگی هوا هر زمان که لازم بود در بین دانش آموزان شیر توزیع شود ودر بازدید از منطقه عسلویه به دلیل شرایط آب و هوایی آن مصوب شد هر روز به دانش آموزان شیر داده شود.

وی با اشاره به اینکه بودجه شیر از ۲ محل تامین می شود، خاطرنشان کرد: یک محل ردیف بودجه عمومی کشور است که دولت در سال جاری بودجه خوبی را پیش بینی کرده و انتظار داریم بودجه سال ۹۵ که ۲۰۰ میلیارد تومان است کامل تخصیص داده شود و محل دوم بودجه هدفمندی یارانه ها است که سال گذشته، ۴۰۰ میلیارد تومان بود اما تاکنون هیچ رقمی به این وزارتخانه اعلام نشده است.

مجاوری گفت: در سال ۹۱، تعداد ۲۵ نوبت، در سال ۹۲، تعداد ۲۱ نوبت، در سال ۹۳، حدود ۴۲ نوبت و در سال ۹۴، تعداد ۵۵ نوبت شیر در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است.

مجاوری با بیان اینکه در گذشته توزیع شیر مدارس از آذر و دی ماه شروع می شد، افزود: با اقدامات انجام شده سال گذشته زنگ شیر در زمان بازگشایی مدارس به صدا درآمد و توزیع شیر نیز از ۱۵ مهرماه در مدارس آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه در سال تحصیلی جدید نیز این روند ادامه دارد و دانش آموزان از ۱۵ مهرماه شیر رایگان دریافت می کنند، گفت: از آنجا که بعد از عید نوروز به دلیل گرم شدن هوا و اینکه زمان کمتری دانش آموزان در مدرسه حضور دارند، باید سعی شود تا بیشترین نوبت شیر در فصل زمستان در بین دانش آموزان توزیع شود.