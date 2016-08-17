به گزارش خبرنگار مهر، سهراب انبارکی ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: نقش مردم در انقلاب نقش بی‌بدیلی بوده است و بقای انقلاب اسلامی در کنار ولایت فقیه و شعار نه شرقی و نه غربی حضور مردم بعنوان پشتیبان بوده است.

وی افزود: تمامی انقلاب‌های جهان برای بقاء به کشورهای قدرتمند خود را وابسته کردند اما انقلاب اسلامی ایران با استقلال کامل و تنها با اتکا به نیروهای درون کشور این انقلاب را نگه داشته‌اند و همین دلیل موجب دشمنی کشورهای قدرتمند و سلطه طلب شده است.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه استان بوشهر با اشاره به اینکه تولد داعش به دلیل وحشت دشمنان از موفقیت‌های انقلاب اسلامی ایران است، بیان کرد: آنها با تولد اینچنین گروه ها خواستار کاهش حرکت پرشتاب رو به توسعه این کشور شوند.

انبارکی گفت: از ابتدای انقلاب تا کنون شاهد این هستیم که مردم با قطب نمای ولایت توانسته اند از جنگ ها، تحریم هاو جنگ نرم پیروز شوند.

وی با بیان اینکه جدایی بین مردم و مسئولان یکی دیگر از برنامه های دشمن است بیان کرد: یکی از وظایف سپاه صیانت و حفظ از دستاوردهای انقلاب و خدمت رسانی به مردم است، لذا با محرومیت زدایی و ارائه خدمات مختلف فرهنگی خواستار نا امیدی دشمنان برای رسیدن به اهداف خود تلاش می کند.

معاون هماهنگ کننده سپاه استان بوشهر خاطرنشان کرد: از ابتدای تاسیس سپاه شاهد تلاش در راستای برداشتن چهره محرومیت از جامعه هستند و در این راستا برنامه های مختلفی را برگزار کرده اند.

انبارکی در این راستا به اردوهای جهادی اشاره کرد و گفت: خدمات مختلف فرهنگی، ورزشی، عمرانی و عقیدتی از جمله فعالیت های اردوهای جهادی در روستا ها بوده است.

وی به ساخت هزار واحد مسکونی برای خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد تا پایان سال خبر داد و افزود: در این طرح زمین از خود مددجویان و ساخت و ساز به شیوه های نوین و مهندسی شده توسط بسیج و به صورت کاملا رایگان انجام می شود.

معاون هماهنگ کننده سپاه استان بوشهر از دیگر خدمات سپاه به قشر ضعیف جامعه در سال جاری، به اردوهای زیارتی مشهد مقدس اشاره کرد و اظهار داشت: در این اردوها که از چهارم شهریور ماه تا اواخر تابستان در سه مقطع انجام می شود، افراد تحت کمیته امداد، بهزیستی و بسیجی‌های جزء اقشار ضعیف که بالای ۴۰ سال هستند و تا کنون به مشهد مقدس مشرف نشده اند، اعزام می‌شوند.

انبارکی خاطر نشان کرد: در این سفرها زیارت حضرت معصومه، شاهچراغ، حرم امام خمینی و جمکران نیز در برنامه در نظر گرفته شده است.