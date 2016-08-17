به گزارش خبرنگار مهر، محمود خوردبین در حاشیه تمرین تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص شرایط این تیم، گفت: مربیان ما امروز بلافاصله از فرودگاه مستقیم به تمرین آمدند و بازیکنان ملی پوش و همچنین دو بازیکن اوکراینی ما همچنان غایب هستند.

وی درباره تعطیلی لیگ، افزود: این مساله به ضرر ماست چراکه این تعطیلی باعث می شود تا جلوی روند رو به جلویی که ما پیش گرفتیم، گرفته شود. همچنین ۶ بازیکن ما در این تمرین غایب هستند که ممکن است این موضوع در روند تیم مان تاثیرگذار باشد.

خوردبین در پاسخ به این پرسش که غیبت ۶ بازیکن به ضرر پرسپولیس است یا خیر؟ تصریح کرد: این موضوع باعث افتخار ماست که ۶ ملی پوش داریم اما از نظر تیمی این به ما ضربه می زند.

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به بازی های مقدماتی جام جهانی و برنامه های پیش روی تیم ملی، گفت: به نظرم بهترین بازیکنان در اختیار تیم ملی قرار دارند اما این نظر سرمربی است که چطور از این بازیکنان استفاده کند. ما از حریفان‌مان سرتر هستیم و فقط ممکن است کره جنوبی رقیب سختی برای ما باشد، اما در مجموع صعود به جام جهانی افتخار بزرگی است.

وی در پایان در رابطه با عملکرد کاروان ایران در المپیک ۲۰۱۶ ریو هم گفت: بهداد سلیمی با ناداوری از مسابقات حذف شد همچنین در کشتی هم نوروزی و عبدولی از داوری ضربه خوردند اما امیدوارم در تکواندو و کشتی آزاد این مسائل جبران شود و بتوانیم مدال کسب کنیم.