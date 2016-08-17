به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی حجت‌الاسلام محمدطاهر گرایلی، مدیرکل اوقاف خراسان جنوبی گفت: سی و نهمین مرحله مسابقات قرآنی با حضور ۲۵۰ نخبه قرآنی از شهرستان های خراسان جنوبی در روزهای ۲۷، ۲۸ و ۲۹ مردادماه در بیرجند برگزار می شود.

وی اظهار کرد: این مرحله از مسابقات با حضور ایت الله عابدی، کارشناس مذهبی رسانه و مدیر اسبق دانشگاه علوم و قران کشور و در رشته های حفظ ۵ جزء، ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و حفظ کل ، قرائت، ترتیل، اذان و دعاخوانی برگزار می‌شود، مکان برگزاری مسابقات برادران مجتمع ایثار و خواهران مجتمع غدیر است.

مراسم افتتاحیه مسابقه امشب، ۲۷ مردادماه ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه در مجتمع ایثار شهرستان بیرجند برگزار می شود.