به گزارش خبرنگار مهر، عباس کامیابی روز چهارشنبه در نشست خبری که در حاشیه همایش هفته پزشکان عمومی کشور برگزار شد، گفت: از سال ۸۴ که برنامه پزشک خانواده روستایی مطرح شد، شاهد اجرای پایلوت این برنامه در دو استان فارس و مازندران هستیم.

وی با طرح این سؤال که اجرای پایلوت تا چند سال ادامه خواهد داشت، گفت: آنچه مسلم است برنامه پزشک خانواده در حال حاضر متوقف شده و جزو سیاست‌های نظام سلامت کشور نیست.

کامیابی با تاکید بر اینکه اجرای برنامه پزشک خانواده به صراحت در سیاست‌های کلان نظام سلامت و برنامه‌های پنج ساله مورد تأکید قرار گرفته است، گفت: هر سال بودجه‌ای به برنامه پزشک خانواده اختصاص داده می‌شود اما از اجرای آن خبری نیست.

رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران با بیان این مطلب که سیاست اصلی تولیت نظام سلامت می‌بایست اجرای برنامه پزشک خانواده و سطح بندی باشد، گفت: آنچه در مورد طرح تحول نظام سلامت اتفاق افتاده است، کاستن از محرومیت‌های قبلی در حوزه سلامت بوده ولی واقعیت امر این است که در اجرای این طرح ما تحولی را مشاهده نکردیم.

وی با عنوان این مطلب که تنها راه ارتقای نظام سلامت، اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام سطح‌بندی است، گفت: اگر اراده‌ای در یک سال پایانی دولت یازدهم برای اجرای این برنامه وجود داشته باشد، ما شاهد بهبود وضعیت نظام سلامت خواهیم بود.

رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران با اشاره به اینکه ۸۰ هزار پزشک عمومی در کشور وجود دارد، گفت: تنها ۴۰ هزار نفر از این پزشکان در حرفه خود طبابت می‌کنند و در حالی که به اندازه کافی پزشک عمومی در نقش پزشک خانواده در کشور وجود دارد، اما متأسفانه هیچ توجهی به پزشکان عمومی نمی‌شود.

وی تاکید کرد: اگر نتوانیم سیاست‌های حوزه سلامت در کشور که همان اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام سطح‌بندی است را پیاده‌سازی کنیم، در آینده انحرافات بزرگی در حوزه سلامت کشور شاهد خواهیم بود.