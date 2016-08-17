کوروش بهادری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بعد از ظهر روز گذشته شاهد وزش باد با سرعت ۵۰ کیلومتر در بیشتر نقاط استان بودیم و به دلیل وقوع گرد و غبار، میزان دید افقی در هندیجان به ۲۰۰ متر، اهواز ۵۰۰ متر، بستان ۸۰۰ متر و در آبادان به ۱۰۰۰ متر رسیده بود. البته از دو روز گذشته وقوع پدیده گردوخاک در استان پیش‌بینی و اعلام بود که امروز محقق شد.

وی تصریح کرد: به دلیل وزش بادهای شدید ناشی از تقویت سامانه کم‌ارتفاع و کم‌فشار در جنوب کشور و استان خوزستان، چشمه‌های گرد و غبار در استان فعال شده‌اند و از بعد از ظهر روز گذشته بیشتر نقاط خوزستان تحت تاثیر پدیده گرد و غبار قرار گرفته‌اند.

بهادری ادامه داد: امروز نیز مجددا کیفیت هوای استان تحت تاثیر این پدیده قرار گرفته و هم استانی ها باید منتظر گرد و غبار باشند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان اضافه کرد: در حال حاضر بسیاری از نقاط استان تحت تاثیر گرد و غبار قرار گرفته است. وقوع گرد و غبار امروز در اثر فعالیت منشاء داخلی است و از کانون‌های کشور عراق نیست.

به گفته وی، کشور عراق نیز امروز شاهد گرد و غبار است ولی این گرد و غبار از عراق به سمت استان کردستان ایران در حال حرکت است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با بیان اینکه این پدیده برای فردا پیش بینی نمی شود. افزود: هم‌اکنون میزان دید در اهواز ۳ کیلومتر، بستان ۳ کیلومتر، آبادان ۲ کیلومتر و شوش ۳۵۰۰ متر است.

بهادری ادامه داد: در شبانه‌روز گذشته آبادان، بستان و اهواز با ۴۹ درجه و دهدز با ۲۶ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان بودند. همچنین تغییرات دمای هوای امروز اهواز بین ۴۹ و ۳۳ درجه سانتی‌گراد در نوسان خواهد بود..

به گزارش مهر، به دلیل کاهش میزان دید ناشی از گرد و غبار عملیات هوانوردی فرودگاه اهواز نیز در روز گذشته مختل شد.