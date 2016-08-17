به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، عملیات ضد تروریستی ارتش این کشور در شمال شهر «الرمادی» واقع در استان الأنبار همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در همین ارتباط «اسماعیل المحلاوی» فرماندهی عملیات الأنبار گفت: به دنبال حملات هوایی به مواضع تکفیریها در شمال شهر الرمادی پنج عنصر تکفیری کشته شدند.

وی اظهار داشت: یکی از مواضع تکفیریها در منطقه «البوعلی الجاسم» در شمال الرمادی بمباران شد که به دنبال آن پنج عنصر تکفیری کشته و پناهگاه آنها نیز به طور کامل منهدم شد.

فرماندهی عملیات الأنبار در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: وضعیت امنیتی در جزیره «الخالدیه» واقع در شرق الرمادی بسیار خوب است.

وی عنوان کرد: ارتش عراق به عملیات پاکسازی جزیره الخالدیه از لوث داعش ادامه می دهد و تاکنون بمب های زیادی را در این جزیره خنثی کرده است.