  1. استانها
  2. لرستان
۲۷ مرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۵۴

مسئول ورزش بسیج کشور مطرح کرد؛

احداث ۳۰۰۰ سالن ورزشی توسط بسیج/ضرورت توسعه ورزش‌های ساحلی

احداث ۳۰۰۰ سالن ورزشی توسط بسیج/ضرورت توسعه ورزش‌های ساحلی

خرم آباد- مسئول سازمان ورزش بسیج کشور گفت: بسیج در برنامه پنجم توسعه توانست سه هزار سالن ورزشی برای کشور بسازد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کاظم یزدانی ظهر چهارشنبه در حاشیه همایش اخلاق در ورزش ویژه مربیان ورزش لرستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بسیج در برنامه پنجم توسعه توانست سه هزار سالن ورزشی برای کشور بسازد و در کنار آن ۱۷ هزار مربی و مدیر ورزشی تربیت شد که برای توسعه ورزش کشور چه در بخش قهرمانی و چه در بخش همگانی کمک خوبی خواهد بود.

وی بیان داشت: در برنامه ششم توسعه نیز برنامه های مفصلی در بحث احداث سایت تیراندازی، تیر و کمان، زورخانه و استخر در دستورکار ورزش بسیج قرار دارد که امیدواریم بتوانیم در پنج ساله ششم نیز در بحث توسعه زیرساخت ها به نتایج خوبی دست پیدا کنیم.

مسئول سازمان ورزش بسیج کشور یکی از مهمترین ابزارهای موفقیت در ورزش کشور را توسعه زیرساخت های ورزشی دانست و افزود: استان لرستان در پنج ساله برنامه پنجم توسعه یکی از بهترین استان های کشور بوده بطوریکه رده چهارم را کسب کرده زیرا به تمام ابلاغیات بسیج کشور عمل کرده و تمام سالن های ورزشی مدنظر ما از جمله سایت تیراندازی و استخر را ساخته است.

سردار یزدانی با اشاره به اینکه باشگاه مقاومت بسیج در حال حاضر در سراسر کشور شعبه دارد، عنوان کرد: باشگاه مقاومت تنها باشگاه حرفه ای است که در سراسر کشور شعبه داشته و در ۱۴ رشته در لیگ های برتر کشور، دسته یک و سوپرلیگ ها حضور دارد.

وی اضافه کرد: ورزش بسیج کشور برای توسعه ورزش همگانی همایش های بزرگ راهپیمایی خانوادگی، کوهپیمایی و ... را در دستور کار دارد.

مسئول سازمان ورزش بسیج کشور  با بیان اینکه در سواحل کشور فضاسازی درستی روی پکیج های ورزشی صورت نگرفته است، تصریح کرد: حدود دو هزار کیلومتر ساحل در شمال و جنوب کشور وجود داشته با این وجود شاید تنها ۲۰ پکیج ورزشی در این مناطق وجود داشته باشد لذا بنا داریم ورزش های ساحلی، دریایی و هوایی را در برنامه ششم، توسعه و گسترش دهیم.

کد مطلب 3744145

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها