سفیر محیط زیست ایران به دیدار آبشار سوله دو کل رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا کیانیان بازیگر و فعال محیط زیست کشور دیروز در اولین روز از اقامت خود در ارومیه در گردهمایی هنرمندان سینما و تئاتر و عکاسان حاضر شد و به گفت وشنود با آنان پرداخت.

وی همچنین به تماشای تئاتر"بیچارگی" اثری از نویسنده و کارگردان نامدار کرد ارومیه "رسول بانگین "که در وصف بیچارگی دریاچه ارومیه بود نشست و پس از پایان آن این اثر را اثری بسیار عالی و مفهومی و جذاب تعریف کرد.

وی در دومین روز از اقامت خود مهمان بخش سیلوانا ارومیه این خطه سرسبز، بکر و مهماندوست با صد ها جاذبه گردشگری بود.

این برنامه که در صبحگاه روز چهارشنبه ۲۷ مرداد با صرف صبحانه در روستای "ملاباستک" به همت و همراهی بخشدار سیلوانا انجام گرفت در ادامه با بازدید رضاکیانیان سفیر محیط زیست کشور و جمعی از فعالین حوزه هنری و محیط زیست از طبیعت ناب کوه دالانپر و آبشار بی نظیر سوله دوکل به کار خود خاتمه داد.

رضاکیانیان در جریان بازدید خود از آبشار سوله دوکل و کوه های دالانپر اظهارداشت: این منطقه یک منطقه بی نظیر، خارق العاده، بکر و دست نخورده است و از این به بعد قول می دهم اگر به ارومیه آمدم به اتفاق خانواده اول به اینجا سفر کنم.

سفیر محیط زیست کشور پس از پی بردن به جریان تخریب آبشار سوله دوکل به بهانه ساخت نیروگاه برق آبی گفت: ما ندای مظلومیت این آبشار را به گوش همه خواهیم رساند و کمپینی مجازی برای جمع کردن امضا برای رساندن اعتراض خود به گوش مسئولین تشکیل خواهیم داد.