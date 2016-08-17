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۲۷ مرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۲۴

برگزاری آزمون مجازی آموزش ضمن خدمت «مجلات تربیت» در سراسر کشور

برگزاری آزمون مجازی آموزش ضمن خدمت «مجلات تربیت» در سراسر کشور

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش از برگزاری آزمون مجازی آموزش ضمن خدمت «مجلات تربیت» در سراسر کشور در هفته آخر مرداد ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا کفاش با اشاره به برگزاری آزمون مجازی آموزش ضمن خدمت «مجلات تربیت» گفت: محتوای دوره آموزشی از منابع و مقالات مجلات تربیت، تربیت قرآنی، عترت و نماز و تربیت مشاوره تربیتی، تحصیلی و شغلی تهیه و توسط مرکز نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش و با هماهنگی و همکاری معاونت پرورشی و فرهنگی ادارات کل آموزش و پرورش استان ها اجرا می شود.

کفاش افزود: به منظور ارتقای سطح دانش و بینش مربیان و معاونان پرورشی و سایر همکران مدارس کشور، آزمون مجلات تربیت به صورت مجازی و مراکز تست سنتر مناطق نواحی و شهرستان های کشور و همچنین مراکز استان ها برگزار می شود.

لازم به ذکر است آزمون مجازی آموزش ضمن خدمت «مجلات تربیت» از محتوی ماهنامه تربیت، تربیت قرآنی، عترت و نماز و تربیت، تحصیلی و شغلی از تاریخ ۲۳ تا ۳۱ مرداد ماه در سراسر کشور برگزار می شود.

کد مطلب 3744156

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