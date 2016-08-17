برگزاری آزمون مجازی آموزش ضمن خدمت «مجلات تربیت» در سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا کفاش با اشاره به برگزاری آزمون مجازی آموزش ضمن خدمت «مجلات تربیت» گفت: محتوای دوره آموزشی از منابع و مقالات مجلات تربیت، تربیت قرآنی، عترت و نماز و تربیت مشاوره تربیتی، تحصیلی و شغلی تهیه و توسط مرکز نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش و با هماهنگی و همکاری معاونت پرورشی و فرهنگی ادارات کل آموزش و پرورش استان ها اجرا می شود.

کفاش افزود: به منظور ارتقای سطح دانش و بینش مربیان و معاونان پرورشی و سایر همکران مدارس کشور، آزمون مجلات تربیت به صورت مجازی و مراکز تست سنتر مناطق نواحی و شهرستان های کشور و همچنین مراکز استان ها برگزار می شود.

لازم به ذکر است آزمون مجازی آموزش ضمن خدمت «مجلات تربیت» از محتوی ماهنامه تربیت، تربیت قرآنی، عترت و نماز و تربیت، تحصیلی و شغلی از تاریخ ۲۳ تا ۳۱ مرداد ماه در سراسر کشور برگزار می شود.