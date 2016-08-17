سردار کاظم یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر مبنی بر ارزیابی عملکرد ورزشکاران ایران در المپیک ریو، اظهار داشت: اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم عملکرد ورزشکاران در حدی که تا کنون در المپیک ظاهر شده اند، بوده است و نباید بیشتر از این از آن ها انتظار داشته باشیم و اگر بخواهیم انتظار بیشتری از ورزشکاران داشته باشیم باید کارهای بیشتری انجام داد.

وی با بیان اینکه هرکس بیشتر تلاش کند نتیجه بهتری می گیرد، افزود: تصور می کنم ما به اندازه ای که تلاش کرده ایم در المپیک ظاهر شده ایم هرچند که ظرفیت ما بیشتر از این بوده به‌طوریکه می توانیم حداقل در ۱۴ رشته المپیک جهانی، آسیایی و تورنمنت های بین المللی رتبه های خوبی به دست آوریم.

مسئول سازمان ورزش بسیج کشور با تاکید بر اینکه ما در رشته شنا باید سرمایه گذاری های بیشتری در کشور انجام دهیم، عنوان کرد: با توجه به اینکه در المپیک حدود ۹۰ مدال برای رشته شنا و بیش از ۱۰۰ مدال برای رشته دو و میدانی توزیع می شود ما باید در این دو رشته بیشتر کار کنیم.