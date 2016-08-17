غلامعباس غلامزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به رشد ۸۹ درصدی کشف مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری توسط نیروی های انتظامی این استان، اظهار داشت: کشف مواد مخدر توسط نیروی های انتظامی استان از ابتدای سالجاری نسبت به سال گذشته از رشد ۸۹ درصدی برخوردار بوده است.

وی عنوان کرد:از ابتدای سال تاکنون بیش از ۷۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در سطح استان کشف شده است.

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری بیان کرد:نیروی انتظامی استان با تلاش شبانه روزی خود نقش مهمی در کشف این مقدار مواد مخدر در سطح استان داشته است.

وی با اشاره به اینکه مواد مخدر یکی از مهمترین مواردی است که سلامتی جوانان کشور را تهدید می کند، ادامه داد: در این راستا نیروی های انتظامی چهارمحال و بختیاری با تمام تلاش به دنبال این هستند که از ورود مواد مخدر به داخل استان جلوگیری کنند.

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: هم اکنون جاده های ورود استان به صورت ویژه تحت نظارت هستند و خودروهای مشکوک توسط نیروی های انتظامی بررسی می شوند.