استقرار ۲۵ درصد واحدهای قطعه سازی کشور در استان البرز

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج موفق در نشست خبری امضا تفاهم نامه مشترک بین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز و مرکز پژوهش های خودرو و صنایع وابسته که ظهر چهارشنبه در سالن جلسات سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز برگزار شد، با اشاره به اینکه انعقاد این تفاهم نامه ماحصل یک سال و نیم پیگیری است، اظهار کرد: پیرو نخستین تفاهم نامه سه جانبه صورت گرفته بنا شد این تفاهم نامه در زمینه خودرو منعقد شود.

وی با بیان اینکه استان صنعتی البرز جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است، افزود: این استان چهار درصد صنعت کشور را به خود اختصاص داده و از حیث سرمایه گذاری خارجی جایگاه دوم را از آن خود کرده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز خاطرنشان کرد: ۲ هزار و ۷۵۰ مجوز جدید برای سرمایه گذاری در استان البرز صادر شده است.

وی با بیان اینکه ۳ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی در استان البرز فعالیت می کند که رقم قابل توجهی است، گفت: ۳۰۰ واحد قطعه سازی در البرز وجود دارد که این آمار ۲۵ درصد واحدهای قطعه سازی کشور را شامل می شود.

وی یادآور شد: امید است واحدهای قطعه سازی استان البرز به راندمانی دست پیدا کنند که قطعات خودرو علاوه بر نیاز داخل به خارج از کشور نیز صادر شود.

موفق با تاکید بر اینکه اجرای پروژه های تحقیقاتی- کاربردی مورد نیاز تا مرحله تبیین دانش فنی از جمله مهم ترین محورهای همکاری در راستای انقعاد این تفاهم نامه محسوب می شود، گفت: مقرر شد این مرکز پژوهش با کشورهای هلند، چین، آمریکا و انگلیس به موجب تامین و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص همکاری داشته باشد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز با بیان اینکه امید است این تفاهم نامه تا پایان سال جاری جنبه عملیاتی و اجرا به خود بگیرد، گفت: به دنبال اجرایی شدن این تفاهم نامه درصدد ایجاد شهر خودرو در استان البرز هستیم.