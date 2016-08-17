به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد امندی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه پرداخت تسهیلات اقتصاد مقاومتی، افزود: بسیج سازندگی در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی در طول سال به اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی های لازم را در دستور کاری خود دارد و تاکنون طرح های خوبی را هم اجرا کرده است.

وی به اولویت بندی طرح های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و یادآور شد: پرورش انواع آبزی، پرورش قارچ، پرورش زنبور عسل، صنایع دستی از طرح های اقتصاد مقاومتی است.

مسئول بسیج سازندگی استان زنجان اولویت این استان را در زمینه پرداخت تسهیلات اقتصاد مقاومتی را قطب‌بندی صنایع تبدیلی اعلام کرد و گفت: به همین منظور در هر شهرستان بیشترین برداشت محصول به عنوان اولویت در نظر گرفته شده و تسهیلات نیز به تناسب همین اولویت بندی پرداخت می‎‌شود.

امندی تاکید کرد: در شهرستان ماه نشان ماهی قزل آلا و زدر آلو، ابهر و خرمدره کشمش و انگور، طارم زیتون، خدابنده حبوبات، ایجرود لبنیات و شهرستان زنجان هم پیاز فرآوری خواهد شد.

وی با بیان اینکه این محصولات کشاورزی در شهرستانها بیشترین تولید را دارند، گفت: اقتصاد مقاومتی در راستای مقاوم‌سازی، بحران‌زدایی ، محرومیت زدایی و توانمند کردن مناطق محروم است.

امندی با بیان اینکه محوریت اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تاکید روی مزیت‌های تولید داخل و تلاش برای خود اتکایی است، گفت: یکی از موضوعات مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی مشارکت همه مس‍ئولان و مردم در تحقق این امر مهم است که خوشبختانه طی سالهای گذشته اقدامات خوبی انجام گرفته است.

مسئول بسیج سازندگی استان زنجان یاد آورشد: پرداخت تسهیلات اقتصاد مقاومتی به متقاضیان و حمایت از آنها یکی از موضوعات مورد تاکید در استان است و ارائه تسهیلات رو دروستاها و ماندگاری آنها مورد تاکید است و بحث فرآوری محصولات کشاورزی مطرح است و برنامه ریزی لازم انجام گرفته است.