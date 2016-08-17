توضیحات آبفار خبر مهر را تائید کرد /تکذیب کنندگان پاسخگو باشند

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال انتشار خبری در خبرگزاری مهر در خصوص قطع شدن آب ۳۸ روستا به نقل از یکی از دهیاران شهرستان شوش، متاسفانه فرماندار شوش و بخشدار آن در مصاحبه با دو خبرگزاری اقدام به تکذیب این خبر کردند.

متاسفانه خبرگزاری های نزدیک به دولت در مدت اخیر بارها و بارها نقش خود را در حد روابط عمومی فرمانداری ها و برخی دستگاه ها، پائین آورده و اقدام به تکذیب خبر برخی رسانه های استانی کرده اند. در مورد خبرگزاری مهر چندین نوبت این اتفاق افتاده که خوشبختانه جوابیه های ارسالی برخی دستگاه ها، خبرهای مهر را تائید کرد.

این بار نیز چنین اتفاقی رخ داد ولی جوابیه صادقانه شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان مهر تائیدی بر صحت این خبر زد. در توضیحاتی ارسالی این شرکت آمده است: «آب شرب ۳۸ روستای خلیفه حیدر به علت سوختگی خازن ترانس برق تاسیسات آبرسانی به دلیل گرمای هوا و افزایش بار قطع شده بود که پس از تعمیر ترانس و تعویض خازن توسط کارکنان خدوم اداره برق شهرستان شوش مشکل قطعی آب شرب رفع شد».

اکنون مسئولان و رسانه هایی که اقدام به تکذیب خبر مشکلی که بر مردم منطقه گذشته است، کرده اند باید پاسخگو باشند که علت تکذیب این خبر چه بود و چرا بدون بررسی شرایط میدانی و معیشیتی مردم اقدام به تکذیب می کنند.

فرماندار شوش حتی پا را از این فراتر گذاشت و در خصوص این خبر به یکی از رسانه ها گفته بود: «با تمام بخشدارها تماس گرفتم و همه این خبر را تکذیب کردند. متأسفانه برخی افراد به انتشار و گسترش این شایعات علاقه‌مند هستند» و در کمال تاسف همکاران رسانه ای ما هم عینا اتهامات فرماندار علیه همکاران خود را منعکس کرده اند.

دهیار روستاهای کاظم حیدر و خیلفه حیدر شوش روز سه شنبه ۱۹ مردادماه در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود: ایجاد نقص در تاسیسات توزیع آب باعث شد تا آب ۳۸ روستای شوش از روز دوشنبه ۱۸ مردادماه قطع شود. این ۳۸ روستا در بخش شاوور هستند که متاسفانه از روز دوشنبه آب شرب آنها قطع شده و در شرایط سخت بی آبی به سر می برند.