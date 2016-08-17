به گزارش خبرنگار مهر، امید امیدی شاه آبادی ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان خرم آباد با بیان اینکه توزیع اعتبارات برای هر دستگاه کار ساده ای نیست، اظهار داشت: در ابتدای سال ۹۵ مبلغی بالغ بر ۶۰۳ میلیارد تومان به استان لرستان ابلاغ شده است.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات تخصیص داده شده به استان به اندازه ای نیست که پروژه جدیدی با اعتبارات بالا شروع کنیم، گفت: ما باید پروژه هایی که طی سال های قبل شروع کرده ایم و ناتمام مانده اند را به اتمام برسانیم.

معاون برنامه ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان به منطقی نبودن اجرای پروژه های جدید با وجود پروژه های نیمه تمام استان اشاره کرد و افزود: به قیمت امروز شش تا هفت سال طول خواهد کشید تا پروژه جدیدی که شروع به ساخت شده است به اتمام برسد.

امیدی یکی از ملاکهای توزیع اعتبارات سال جاری را اتمام پروژه های نیمه تمام دانست و عنوان کرد: اعتبار سال جاری خرم آباد بیش از ۹۴ میلیارد تومان است.

وی با تاکید بر اینکه پروژه هایی که در حال اتمام هستند باید تخصیص اعتبار شوند، تصریح کرد: پروژه های نیمه تمامی که در استان با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد هستند باید برای تکمیلشان اعتبار لازم به آنها تخصیص داده شود.

معاون برنامه ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان اضافه کرد: ۲۶ فصل در استان اعتبار دریافت کرده اند.

امیدی با بیان اینکه جمعیت و مساحت دو شاخص از شاخص های تامین اعتبار هستند، گفت: شاخص های خرم آباد نسبت به دیگر شهرستان های استان بالاتر هستند و آنچه که باعث شده سهم خرم آباد بالا برود میران جمعیت و مساحت این شهرستان بوده که سهمی حدود یک ششم اعتبار استان است.