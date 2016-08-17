به گزارش خبرنگار مهر، حجت حق نظری ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان خرم آباد با اشاره به اینکه بحث ساختمانی و بهداشت روانی دو مقوله هستند که با یک دیگر ارتباط مستقیم دارند، اظهار داشت: متاسفانه در اداره بهزیستی شهرستان خرم آباد وسایل و تجهیزات بسیار قدیمی و فرسوده هستند.

وی بر توجه ویژه به اداره بهزیستی شهرستان خرم آباد تاکید کرد و گفت: بدهی ما به شهرداری ۱۵۷ میلیون تومان بوده که طی سنوات گذشته پرداخت نشده است.

رئیس اداره بهزیستی خرم آباد اضافه کرد: سیستم فاضلاب اداره بهزیستی شهرستان خرم آباد متصل به چاه است که این امر عوارضی دارد.

حق نظری با بیان اینکه طبق بررسی های انجام شده تعمیر سیستم فاضلاب بهزیستی خرم آباد ۱۵۰ میلیون تومان هزینه دارد، افزود: میزان اعتبار تخصیص داده شده به این دستگاه ۴۹۰ میلیون تومان است و نمی توان در بحث خدمات عمرانی و بهسازی ساختمان ها کار زیادی انجام دهیم.

وی با اشاره به اینکه تجهیزات اداری این ساختمان مربوط به ۱۶ سال پیش است، عنوان کرد: نیاز است با تغییر تجهیزات و بهسازی ساختمان بهزیستی خرم آباد به بهداشت روانی کارمندان سازمان بهزیستی نیز توجه شود.