به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رحمتی ظهر چهارشنبه در جلسه کار کروه میراث فرهنگی، با بیان اینکه در برگزاری یازدهمین جشنواره ملی آَش ایرانی از ظرفیت همه نهادها استفاده می شود، افزود: برای تامین امنیت، بهداشت، تسهیل عبور و مرور و سایر مسایل دستگاه های ذی ربط همکاری خواهند داشت.

وی خاطر نشان کرد: امسال دومین جشنواره ملی غذای جاده ابریشم(اکو) نیز به صورت مجزا در مهرماه به میزبانی زنجان برگزار می شود.

رحمتی از اعلام آمادگی ۱۲ کشور برای حضور در جشنواره غذای کشورهای عضو اکو خبرداد و افزود: دومین جشنواره ملی غذای جاده ابریشم(اکو) با حضور سفرای این کشورها در زنجان برگزار خواهد شد.

به گفته وی زنجان در حوزه گردشگری ظرفیت های بلا استفاده ای داردکه برای استفاده از آن باید تلاش کرد.

همچنین فیض سرمایه گذار شهرک تخصصی صنایع دستی و گردشگری نور نیز (که سالهاست به صورت راکد رها شده ) از اخذ پروانه های ساخت و پرداخت عوارض برای اجرای پروژه خبرداد و گفت: تجهیز کارگاه و کار پیمانکار آغاز شده است.

این سرمایه گذار پرداخت نشدن تسهیلات را از مشکلات پیش روی اجرای این پروژه برشمرد.