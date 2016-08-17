به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فغفوری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در تصویب نامه هیئت ویزران که تا پایان سال جاری مهلت دارد برای جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست، وزارت نیرو، میراث فرهنگی، گمرک و صنعت، معدن و تجارت به تفکیک اختیاراتی قایل شده اند که موجب تسهیل امور می شود.

وی تاکید کرد: با توجه به محدودیت زمان باید مدیران استانی هر چه سریعتر ازاین فرصت در راستای رفع مشکلات موجود استفاده کنند.

مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به پرداخت تسهیلات به واحدهای دارای توجیه اقتصادی، گفت: واحدهایی که مشکل بازار، سو مدیریت و توجیه اقتصادی ندارند و با تزریق سرمایه می توانند تولید را رونق دهند در لیست پرداخت تسهیلات قرار گرفته اند.

به گفته فغفوری ۸۳۳ متقاضی در حوزه صنعت معدن و کشاورزی برای دریافت این تسهیلات ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۴۰ نفر در مرحله تکمیل مدارک هستند ۳۴۸ نفر ثبت نامه را تکمیل کرده اند که از این تعداد ۳۱۶ مورد تاییدیه کمیته بررسی را دریافت کرده اند.

وی اظهار کرد: به منظور تسریع در پرداخت تسهیلات و رفع مشکل واحدها، کمیته بررسی درخواست ها هرروز فعال است.