به گزارش خبرنگار مهر، رضا حلوایی پیش از ظهر چهارشنبه در دومین نشست هماهنگی برگزاری مراسم اربعین سرخه به میزبانی فرمانداری این شهرستان، با اشاره به ضرورت فراهم شدن زیرساخت های حضور میلیونی هموطنان و به خصوص مردم استان سمنان در راهپیمایی پرشور اربعین حسینی(ع)، ابراز داشت: ستاد عتبات عالیات با همراهی ستاد برگزاری مراسم اربعین تمام تلاش و اهتمام خود را نسبت به تسهیل در عبور و مرور زائران اباعبدالله (ع) به کار خواهد بست.

وی افزود: اربعین حسینی(ع) برای شیعیان اهمیت ویژه ای دارد چرا که این آئین معنوی، نماد اتحاد، اقتدار و صلابت شیعیان جهان در سایه عشق به اهل بیت(ع) و سرور و سالار شهیدان است لذا مسئولان ذی ربط تمام تلاش خود را در برگزاری هرچه باشکوه تر این آئین معنوی به کار خواهند بست.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان سمنان ضمن اشاره به برنامه های ستاد هماهنگی اربعین حسینی(ع) در استان، گفت: این ستاد در سطح ملی، به دستور مقام معظم رهبری و در راستای برگزاری هرچه باشکوهتر پیاده روی میلیونی اربعین تشکیل و درسطح استانها و شهرستان ها نیز به صورت هماهنگ فعال است لذا ما در استان سمنان تلاش داریم تا در اجرای منویات معظم له تمام اهتمام خود را در دستور کار قرار دهیم.

حلوایی ضمن اشاره به همکاری، دیپلماسی و تعامل بسیار مطلوب دو کشور عراق و ایران و همچنین اهمیت بسیار بالای پیاده روی میلیونی اربعین حسینی، ابراز داشت: این مراسم معنوی قطعا بازتاب بین المللی وسیعی در سطح جهان دارد لذا برای سهولت اعزام زائران عزیز وحضور پرشورتر و بهتر در این مراسم، در صورت انجام هماهنگی ها و مهیا شدن امکانات و فرآیندهای لازم در صدد هستیم تا اخذ ویزا برای حضور در همایش میلیونی اربعین حسینی حذف شود.

وی افزود: با حذف روادید قطعا شاهد حضور باشکوه تر مردم مسلمان ایران اسلامی در این رویداد جهانی خواهیم بود.